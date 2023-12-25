Через Мексику в сторону границы с США идет гигантский караван мигрантов. Видео
Через Мексику в сторону границы с США идет караван из тысяч мигрантов, сообщают западные СМИ.
По примерным оценкам, в толпе идет около 7000 человек, включая маленьких детей. Большинство из них - выходцы из стран Центральной Америки и Карибского бассейна.
Во главе колонны несут транспарант с надписью "Побег от нищеты".
Считается, что этот караван станет крупнейшей попыткой проникнуть в США за более чем год. Это ставит под сомнение эффективность политики Байдена по сдерживанию миграции.
Напомним, тема миграции стала главным камнем преткновения во время обсуждения в Конгрессе нового пакета помощи Украине.
Республиканцы требуют включить в законопроект меры по укреплению границы с Мексикой, отказываясь без этого голосовать за выделение помощи Украине.
Почему США задерживают помощь Украине и к чему это приведет — в нашем материале.
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