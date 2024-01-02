Олаф Шольц может досрочно покинуть пост канцлера Германии в 2024 году, хотя срок его полномочий истекает в 2025-м.

Об этом пишет газета Bild.

По данным журналистов, Шольц может досрочно уйти в отставку в 2024 году, а его заменит министр обороны Борис Писториус, недавно возглавивший рейтинг самых популярных немецких политиков.

"Причиной отставки канцлера может быть и скандал 2020 года, связанный с компанией Wirecard и ее боссом Яном Марсалеком (в настоящее время скрывающимся в Москве). В то время именно Шольц возглавлял федеральное министерство экономики и "не заметил" величайшей мошеннической схемы в истории Германии со времен Второй мировой войны", — говорится в статье.

Опрос, опубликованный 31 декабря, показал, что поддержка партии Олафа Шольца СПДГ упала до 15%. Хотя еще в начале месяца составляла 20%. Между тем еще год назад Шольц собирался избираться на второй срок.

Летом 2020 года одна из крупнейших компаний Германии Wirecard объявила о банкротстве. Правление Wirecard решило пойти на этот шаг из-за неплатежеспособности и чрезмерной задолженности. К тому же компания не смогла объяснить происхождение почти 2 млрд евро. Бывший операционный директор компании Ян Марсалек пустился в бега. По мнению немецкой оппозиции, Шольц нес основную ответственность за многомиллиардный финансовый скандал с Wirecard.