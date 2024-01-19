Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал союзников готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет.

Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

В частности, Бауэр сказал, что гражданам стран НАТО нужно быть готовыми к потенциальному призыву на военную службу большого количества людей. А властям - к управлению всеми военными процессами, в том числе производством боеприпасов и мобилизацией.

"Мы должны осознать, что то, что мы находимся в мире, не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы [силы НАТО] готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссия гораздо шире. Это также промышленная база и люди, которые должны понимать, что они играют свою роль. Всё начинается с этого. Осознания того, что не всё можно запланировать и не всё будет хорошо в ближайшие 20 лет", - сообщил Бауэр журналистам в Брюсселе после встречи руководства Альянса.

Между тем в связи с военной угрозой РФ страны Балтии собираются в ближайшие годы построить 600 бункеров и возвести линию обороны на своей границе с Россией. Соответствующее соглашение в Риге подписали министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы.

Об этом сообщает Минобороны Эстонии на своём сайте.

"В мирное время в охранной зоне не должны размещаться взрывчатые вещества, будут созданы просеки с укреплениями и другие препятствия, а также должна быть возведена сеть опорных пунктов и дозорных постов", - говорится в сообщении.

Ранее о возможной войне России с НАТО заявил министр обороны Германии.

Мы также сообщали, что в феврале Альянс проведёт крупнейшие военные учения со времён холодной войны.