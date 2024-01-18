Немецкая газета Deutsche Welle опубликовала итоговый материал о заседании НАТО под названием "Чудес ждать не стоит".



Издание сообщает, что высшие военачальники стран НАТО 17-18 января в Брюсселе обсудили ход войны в Украине.

"В 2023 году мир, возможно, был слишком оптимистичен. Важно, чтобы в 2024 году мы не стали слишком пессимистичны", - заявил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.



Он отметил, что как Россия, так и Украина "на этапе, когда ситуация не сильно продвигается в ту или иную сторону", и предупредил, что в ближайшее время "чудес ни от одной из сторон ждать не стоит".



Последние атаки РФ по Украине разрушительны, но в военном отношении не эффективны, кроме того, россияне не достигли ни одной из стратегических целей, подчеркнул он.



По сведениям НАТО, за последние два года число сухопутных войск, перебрасываемых из РФ в Украину, увеличилось, но уровень их подготовки понизился. При этом ракетный потенциал России, по данным альянса, растет за счет увеличения производства и поставок из КНДР и, возможно, Ирана.



В альянсе полагают, что восстановлению военного потенциала РФ мешают санкции, финансовые проблемы и недостаточные производственные мощности.

"Однако в плане производства артиллерии и старых танков дела у них идут довольно хорошо. Это, конечно, вызывает беспокойство, потому что иногда количество переходит в качество", - подытожил Бауэр.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт в Украине превращается в "войну на истощение".

Война в Украине идет уже 694-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 января 2024 года в обновляемом онлайне.