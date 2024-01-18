В четверг, 18 января, в Украине идет 694-й день войны.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Этот онлайн обновляется.

18 января

07:53 В Белгородской области вследствие ракетной атаки и работы ПВО пострадала женщина, сообщает губернатор Гладков. Есть разрушения домов в соседних с Белгородом поселках.

07:47 Воздушные силы вслед за Генштабом сообщают, что Украина ночью сбила 22 из 33 "Шахедов". Также были запущены две ракеты С-300 по Харьковской области.

07:20 Минобороны РФ впервые с начала войны в Украине сообщило о перехвате БПЛА над Ленинградской областью.

В ведомстве добавили, что в ночь на 18 января средства ПВО сбили украинский беспилотник и над Московской областью.

07:03 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, ночью войска РФ нанесли удар с воздуха, применив 33 БпЛА типа "Шахед". ПВО уничтожила 22 дрона.

07:01 Утром с украинской стороны выпустили по Белгороду 10 ракет, все они были сбиты ПВО, заявил губернатор Вячеслав Гладков.