В среду, 17 января, в Украине идет 693-й день войны.

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17 января

11.03 В Харькове в результате обстрела повреждено помещение суда, сообщает портал Судебная власть.

11.00 На Кривой Рог летит ракета, сообщают Воздушные силы. В городе слышны взрывы.

10.32 Воздушная тревога по всей Украине из-за взлета МиГ-31К.

09.50 В Евросоюзе уверены, что согласуют выделение помощи Украине в ближайшие "пару недель", пишет Politico со ссылкой на источники.

Будапешт дал ЕС сигнал, что готов к компромиссу.

Большинство европейских стран отвергли желание Венгрии разделить финансирование Украины на транши, которые требуют ежегодного одобрения.

Вторая идея предполагает пересмотр финансирования в 2025 году, но также считается неприемлемой среди части сторонников Киева.

Официальный представитель ЕС сказал, что потенциальный компромисс может включать в себя возмещение Венгрии выплат по процентным ставкам после пандемии.

Еврокомиссия также рассматривает возможность введения «аварийного тормоза», который позволит любой стране, возражающей против финансирования Украины, задерживать платежи, но не ветировать их.

09.48 Германия в 2024 году передаст Украине военной помощи на сумму более 7 млрд евро.

Об этом сообщает правительство ФРГ по итогам телефонного разговора Шольца и Байдена.

Лидеры обсудили ситуацию в Украине и на Ближнем востоке. Согласились, что помощь Киеву надо продолжать.

09.15 Минздрав подтвердил, что ночью в Харькове ракетной атакой была повреждена больница.

08.50 В России продолжают поджигать релейные шкафы на железной дороге.

ГУР Минобороны Украины опубликовало видео "рельсовой войны", как утверждается, в районах Саратова, Ярославля и Дзержинска Нижегородской области.

В РФ этого не подтверждали.

08.35 Здание, которое попало под ракетный удар в Харькове - это "недействующее медицинское учреждение", сообщили в ГосЧС.

08.22 Еще фото после удара по Одессе.

08.15 Ночью в Одессе в результате атаки российских беспилотников произошло возгорание газовой трубы, четырех припаркованных легковых автомобилей, балконов и квартиры пятиэтажного жилого дома.

Были эвакуированы 130 человек, на месте развернут мобильный пункт обогрева.

Частично разрушен фасад дома на площади 100 кв м.

На месте пострадали 3 человека.

08.10 Ночью армия РФ нанесла два удара по Харькову ракетами С-300 со стороны российского Белгорода.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он опубликовал фото и данные последствий ракетного удара.

В Холодногорском районе повреждены фасады около 20 многоквартирных жилых домов, помещения частного медицинского учреждения, уничтожены 14 автомобилей.

В результате обстрела пострадали 17 гражданских: 16 женщин в возрасте от 38 до 90 лет и 31-летний мужчина. Из них троим – оказали помощь на месте.

На данный момент в медучреждении находится 13 пострадавших: 43-летняя женщина – в крайне тяжелом состоянии, она получила тяжелое проникающее ранение. Также в тяжелом состоянии 39-летняя женщина. Другие – в среднем и легком состояниях.

Кроме того, спасатели эвакуировали 30 человек.

08.00 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений.

Всего враг нанес 4 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из РСЗО.

Ночью, российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 20 "Шахедов". Силами и средствами ПВО 19 ударных БПЛА уничтожены.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении были отражены 11 атак противника в районах Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 17 атак возле Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и севернее Григоровки, Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 9 атак оккупантов неподалеку от Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага у Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 17 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

07.40 Ночью армия РФ выпустила 20 "Шахедов" и две зенитные управляемые ракеты С-300 в направлении Харькова.

Было уничтожено 19 "Шахедов".

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

ПВО работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

07.32 Ночью над Днепропетровской областью сбили три беспилотника.

Ночью силы РФ ударили по Никополю и Маргаанцу.

Обошлось без пострадавших.