Анализируем итоги 693-го дня войны в Украине.

Удары по Харькову и Одессе

Вчера вечером по Харькову было два ракетных удара. По данным Украины, они наносились из комплексов С-300, которые бьют баллистическими ракетами.

Судя по имеющейся информации, удар наносился в районе улицы Благовещенская (Холодногорский район). Там пострадали медицинский центр, известный в городе бар-коворкинг Fabrika.Space, находящийся рядом Ленинский райсуд и другие здания.

Первоначально ГосЧС заявила, что медцентр был не работающий. Но затем Минздрав заявил, что после прилета в нем ранены девять человек. Общее число раненых составило, по официальным данным, 17 человек.

Судя по всему, именно здание медцентра (на заглавном фото к материалу) и было разрушено сильнее других.

Минобороны РФ утверждает, что вчера в Харькове был нанесен удар по пункту временной дислокации иностранных добровольцев, основу которых составляли французы. Из них, как утверждает МО РФ, 60 погибли.

Официально о погибших украинские власти не заявляли.

Ночью была дрон-атака. ВСУ сбили 19 из 20 "Шахедов", которые атаковали со стороны Азовского моря. Известно о прилете по Одессе, где трое раненых, пострадали многоэтажный дом и автомобили. Сгорело несколько квартир.

Утром РФ ударила еще и ракетами "Оникс" по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам. Как утверждают ВСУ, ракеты попали по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию.

После ночных атак Украина заявила о первом применении "гибридной ПВО", которая уничтожила "Шахед" на расстоянии девяти километров. Об этом сообщил глава Минстратегпрома Александр Камышин. Он дал понять, что речь идет о совмещении западных установок с советскими ракетами и наоборот.

"У нас примерно 5 таких проектов в этом портфеле, и очень рад, что мы все эти системы уже развернули на поле битвы", - сказал министр.

СМИ предполагают, что речь идет о проекте FrankenSAM, в котором советские ЗРК "Бук" и РЛС совмещены с американскими ракетами.

Были атаки и по РФ. Ночью над Белгородской областью сбили семь ракет "Ольха" и четыре дрона. А утром - четыре ракеты РСЗО "Вампир" и ещё два беспилотника. О пострадавших и разрушениях информации нет.

Возвращаясь к работе украинской ПВО: военный аналитик Том Купер озвучил свою версию, как ВСУ могли сбить российский А-50 над Азовским морем.

По его оценке, ракетный удар наносился с помощью Patriot и С-300. Для этого украинские Су-24 сначала нанесли удары по Крыму, выведя из строя несколько радаров, что подавило наземное радиолокационное покрытие россиян. Затем российские командиры приказали А-50У продвинуться дальше на север, чтобы расширить радиолокационное покрытие большей части Крыма. Вместе с ним был воздушный командный пункт Ил-22М. Наиболее северная траектория полета А-50 оказалась в пределах досягаемости Patriot. До фронта там 120 км (ракеты отдельных видов для этого ЗРК могут бить на расстояние до 160 километров). Батарея С-300 произвела первоначальную подсветку, передала сигнал скрытой батарее Patriot, та включила свой радар всего на несколько секунд, чтобы ее не засекли, и последовал ракетный удар.

Украина официально этой версии не подтверждала. Россия же пока вообще не признавала потери А-50.

Ситуация на фронте

Институт изучения войны, анализируя кадры с фронта, сообщает о двух продвижениях россиян: к северу от Дибровы под Кременной и к северу от Клещеевки под Бахмутом (здесь РФ продвигается, по данным Института, уже второй день подряд).

Российские паблики утверждают, что за последние дни их войска продвинулись к югу от Марьинки. Как заявляется, цель РФ в этом районе - контроль над трассой на Угледар.

Однако, как признают военные телеграм-каналы РФ, наступление осложняется работой украинских дронов, а также плотным минированием подступа к укрепрайону ВСУ на участке Победа-Новомихайловка.

К концу дня российские паблики начали писать о том, что войска РФ продвигаются в Крынках и водрузили российский флаг в центре села. Но каких-либо подтверждений этому нет. Ни российское командование, ни украинское, подобную информацию не распространяло.

Мобилизация

Зеленский сегодня вновь резко отозвался о военнобязанных, которые уехали из страны. Он сказал, что все мужчины призывного возраста во время войны должны находиться в Украине.

"Если ты мобилизационного возраста, согласно украинскому закону ты должен быть в Украине. Это факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты можешь работать и не быть на фронте, это зависит от ситуации. Но ты должен платить налоги. В общем, это справедливо - платить налог. Но во время войны этот вопрос стоит очень остро. Этот вопрос – справедливость", – сказал президент в Давосе.

Также он добавил, что сейчас в Украине "нельзя просто дышать воздухом".

"Мы в войне. И поэтому ты работаешь или воюешь. И это факт", - заявил Зеленский.

Также он сказал, что Украине никогда не будет хватать мобилизованных.

"Мы боремся против РФ, которая не считает людей. И она может мобилизовать своих людей, потому что она мобилизует трупы. Понимаете, они знают, что мобилизуют трупы. Они мобилизуют мясо. Им все равно, вернется этот человек или нет", – сказал Зеленский.

Эти заявления уже вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях. Особенно по поводу "нельзя просто дышать воздухом", призыва ко всем мужчинам вернуться в Украину и слов "никогда не будет хватать мобилизованных".

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что у сотрудников ТЦК нет права проверять документы граждан и силой задерживать их для мобилизации.

"Основной вопрос, который поднимают граждане Украины, — это несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет", - отметил Лубинец.

Он рассказал, что его офис помогает таким людям, открывая производства, направляя запросы, посылая мониторинговые проверки в ТЦК. Лубинец выступил против того, чтобы в правительственном законопроекте о мобилизации были расширены полномочия ТЦК.

"Я напрямую сказал, что ТЦК — это военные подразделения. Согласно нашей Конституции, военные подразделения не могут участвовать в ограничении прав граждан Украины, даже если юридически у нас введен военный статус. Это прямая норма нашей Конституции. Я, например, не понял: если у нас все видят проблемы по деятельности именно ТЦК, то почему мы добавляем им полномочия, чтобы они проверяли документы? У нас есть органы, которые проверяют документы граждан Украины", - сказал омбудсмен.

Также он считает "нонсенсом" предложенную норму, по которой руководитель ТЦК "своим решением может влиять на то, будет ли гражданин Украины распоряжаться своим имуществом в полном объеме или нет".

Помощь Запада

Без западной поддержки Россия может захватить Украину, заявил в Давосе Владимир Зеленский. Он призвал Запад "не экспериментировать с помощью".

"Сейчас война, а будет большой кризис для всей Европы. Потому что без помощи США, ЕС Украина будет бороться, но станет слабее, и это будет возможность для России захватить нас. А как только они нас захватят, поверьте мне, это будет война НАТО с Российской Федерацией. Я считаю, честно говоря, что Путин реально этого хочет", — заявил президент.

Напомним, ни ЕС, ни США до сих пор не утвердили пакеты поддержки Украине на этот год. Но в Европе продолжают предоставлять эту помощь на уровне отдельных стран (в Америке деньги на это уже кончились).

Франция вчера заявила, что поставит Украине 40 дополнительных крылатых ракет Scalp. Также в феврале в Киев намеревается приехать президент страны Эммануэль Макрон.

Судя по всему, он подпишет двустороннее соглашение о безопасности с Украиной - аналогичное тому, которое недавно было подписано Великобританией (мы детально анализировали этот договор здесь).

Германия вчера тоже объявила о новом пакете военной помощи Украине, куда вошло много разных позиций, но ничего сенсационного среди них не было. Также немцы пообещали, что в 2024 году передадут Украине помощи на сумму более семи миллиардов евро.

К слову, в ЕС уже упрекнули Германию за это: дескать, она помогает Украине в одностороннем порядке и мало делает, чтобы помощь шла на уровне всего Евросоюза.

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что Берлин пытается прекратить поддержку Европейского фонда мира - внебюджетного механизма для финансирования военных миссий ЕС и помощи союзникам - путем возмещения странам военной экипировки, отправленной Украине.

Страны-члены платят взносы пропорционально своему ВВП, что делает Германию крупнейшим вкладчиком в этот фонд. Но, видимо, немцев не устраивает, как он работает.

Отдельный вопрос, сможет ли ЕС выделить Украине обещанные 50 миллиардов.

СМИ пишут, что это может произойти в ближайшие "пару недель", поскольку Венгрия готова к компромиссу. Он может включать возмещение Венгрии выплат по процентным ставкам после пандемии.

Еврокомиссия также рассматривает возможность введения "аварийного тормоза", который позволит любой стране, возражающей против финансирования Украины, задерживать платежи, но не ветировать их.

Если же Орбан продолжит блокировать 50-миллиардный пакет, это "побудит ЕС начать процедуру приостановки права голоса Венгрии в Евросовете", пишет Politico. Однако это потребует единогласного решения ЕС. На что премьер Словакии Фицо уже заявил, что его страна "никогда на это не согласится".

Сам же Орбан вчера вновь пообещал заблокировать помощь ЕС Украине, если она будет выделяться из общего бюджета ЕС. Венгерский премьер предложил модель, по которой выделять средства для Киева будет каждая страна Евросоюза отдельно, в соответствии со своим ВВП. По его словам, этот вариант уже предложен ЕС.

"Помощь Украине должна быть оказана так, чтобы не навредить бюджету ЕС", – заявил премьер-министр Венгрии.

"Выделять 50 миллиардов евро из бюджета ЕС на четыре года вперед – это нарушение суверенитета и национальных интересов ЕС. Мы даже не знаем, что произойдет через четверть года", – добавил он.

"Если Брюссель примет это, то помощь Украине будет оказываться вне бюджета. Если нет, то я с сожалением остановлю этот процесс", – заявил премьер.

То есть пока еще неясно, пойдет Орбан на компромисс, о существовании которого пишут западные СМИ, или продолжит "бодаться" с Брюсселем.

Отказ Китая

Тем временем поступил еще один сигнал о том, что позиция Китая по войне не совпадает с видением Украины и Запада.

Китай отклонил просьбу Украину о встрече в Давосе между премьером КНР Ли Цяном и президентом Зеленским, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, назвав это "неприятным сюрпризом" для Киева.

"Украинские лидеры не скрывали своего желания" встретиться с китайскими чиновниками, в частности, Ермак "намекал", что Зеленский может встретиться с премьер-министром КНР Ли Цяном. Но в итоге "не получил желаемой встречи, что стало ударом по Киеву". При этом представитель Украины в комментарии изданию отрицает, что Киев просил о встрече с КНР.

Также Китай не посетил переговоры с участием стран "глобального Юга".

Все это стало еще одним признаком, что Китай "встал на сторону России".

Еще один высокопоставленный представитель США заявил, что "Китай отказался от каких-либо встреч после того, как Россия призвала его прекратить дипломатические контакты с Украиной".