В понедельник, 15 января, в Украине идет 691-й день войны.

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15 января

11.40 Главком Залужный подтвердил, что Воздушные Силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22.

«Спасибо Воздушным Силам за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье», - написал Залужный.

11.07 Армия РФ продолжает активные штурмовые действия на юго-восточном направлении с применением авиации и бронетехники, сообщает командующий Тарнавский.

Самая тяжелая ситуация - на Авдеевском и Мариинском направлениях.

За прошедшие сутки были зафиксированы 41 авиаудар и 51 попытка наступления при поддержке бронетехники.

Среднесуточное количество боестолкновений держится на уровне около 50 уже неделю. А три последние дня еще и активно используется авиация.

11.00 Только половина украинских детей-беженцев в Европе ходят в школы по месту проживания, сообщает ABC News со ссылкой на данные ООН.

Вероятно, многие из них продолжают дистанционно учиться в своих украинских школах.

Также только 40-60% взрослых беженцев имеют работу.

В ООН заявляют, что многие украинцы в ЕС "остаются уязвимыми, не имея средств к существованию" и «нуждаются в усиленной и устойчивой поддержке».

Поэтому Организация в этом году запросит 4,2 млрд долл. на помощь украинцам: 3,1 млрд для людей в Украине, 1,1 млрд - для беженцев в соседних странах.

10.30 Из-за льда на Днепре осложнилась переправа на плацдарм ВСУ в Крынках.

Кадры с лодками, которые с медленно пробираются через льдины, публикуют военные телеграм-каналы.

Очевидно, что в таких условиях снабжение плацдарма будет осложнено - лодкам нужно больше времени, чтобы переплыть на левый берег Днепра.

Также это повышает риск попасть под удар россиян, которые активно используют для поражения лодок и дроны, и артиллерию.

10.05 Уклонисты не имеют права жить полноценной жизнью, заявил глава Николаевской ОВА Ким.

"Их ловят ТЦК и это нормально. Если ты уклонист, то будь добр, у тебя нет права жить полноценной жизнью и кайфовать. Если ты уклонист, сиди дома. Бывают разные обстоятельства, ты боишься или не хочешь принципиально, или любые другие обстоятельства. У тебя должны быть ограничения, потому что ты не выполняешь то, что выполняют другие", - заявил Ким.

Ранее Ким говорил, что воевать должны все 40 млн украинцев, а не 500 тысяч.

09.34 В РФ добровольцами в армию ежемесячно приходят порядка 30 тыс. человек, сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Это порядка 1000-1100 человек в день, с помощью которых РФ восполняет потери и формирует резервные полки.

"У россиян есть мотивация идти в армию – это заработная плата, особенно в кризисных регионах, где либо низкие зарплаты, либо вообще нет рабочих мест. Российские военнопленные откровенно признаются, что ушли в армию, потому что там платят, а у него "ипотека, семья и так далее". И этот мотив на сегодняшний день является основным для тех людей, которые добровольно идут на мобилизацию, подписывают контракты и воюют", - заявил Скибицкий.

По информации ГУР, зарплаты российских военных, воюющих на передовой в Украине, составляют примерно 220–250 тысяч рублей (2500-2850 долл.) в месяц. За день боевых действий идет надбавка 8 тысяч рублей к зарплате.

08.48 Переговоры по мирному плану для Украины в Давосе завершились без четкого пути вперед, пишет Bloomberg.

Агентство сообщает, что встреча советников по национальной безопасности Украины и стран "глобального Юга" не привела к появлению плана дальнейших действий. Саммит на уровне лидеров стран, который ранее анонсировала Украина, пока не назначен.

Тем не менее, Зеленский прибудет сегодня в Давос. Как сообщает Bloomberg, одной из тем, которые планирует продвигать Украина на форуме - конфискация российских суверенных активов Западом.

08.15 В Украине пока официально не подтверждали сбития над Азовским морем двух российских самолетов - А-50 и Ил-22.

Об этом вчера вечером писали нардепы от "Слуги народа".

При этом сегодня утром командующий Воздушных сил Николай Олещук выпустил пост "Это вам за Днепр!" добавив, что "пока без деталей" (вчера была годовщина прилета по многоэтажке в Днепре).

Российские авиационные паблики не пишут прямо о поражении самолетов, но уже требуют найти виновных в гибели летчиков.

08.10 Главное из сводки Генштаб ВСУ на утро.

За прошедшие сутки произошло 94 боевых столкновений.

Всего враг нанес 7 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из РСЗО.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки противника в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 14 атак врага возле Макеевки, Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак оккупантов вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 14 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага недалеко от Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 16 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 10 атак врага возле Красного, западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмовых действий на позиции украинских защитников.

08.01 В Одессе утро понедельника начинается с рейдов работников ТЦК по маршруткам.

Местные паблики пишут, что один автобус окружают около 15 военкомов и выводят оттуда "подходящих" мужчин.

Причем пишут, что бывают случаи, что ту же маршрутку через 100 метров останавливает другая группа вербовщиков.

07.40 Минобороны РФ заявило о сбитии трех "Точек-У" в Курской области. Ночью в Курске сообщали о взрывах и работе ПВО.