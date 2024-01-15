Анализируем итоги 691-го дня войны в Украине.

Удар по самолетам

Вчера в Украине заявили об ударе по двум российским самолетам в районе Азовского моря.

Информацию сперва распространили нардепы от "Слуги народа". Они заявили, что подбиты самолет радиоразведки А-50 и бомбардировщик Ил-22. Первый из них сбит, второй, вероятно, поврежден.

Сегодня главком Залужный подтвердил эту информацию. Он заявил, что Воздушные Силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22.

Он также опубликовал карту полетов этих самолетов, из которой следовало, что они летали над Азовским морем в районе Бердянска и Приморска.

Но позже стало известно, что Ил не уничтожен - пилотам удалось его посадить на аэродроме. Российские паблики показали его фото, по которому видно, что самолет поврежден.

Украинское командование не уточняет как именно подбивали эти самолеты.

В связи с чем эта история уже обросла множеством версий. Впрочем, неофициальных, поскольку РФ на уровне минобороны вообще не комментировало этой ситуации и сбитие А-50 и повреждение Ил-22 не подтверждало. Но и опровержений со стороны россиян тоже не было.

В российских военные пабликах активно обсуждается версия, что самолеты подбили по ошибке свои же. Хотя не совсем понятно, как такое могло произойти - над Азовским морем украинские самолеты не летают, до фронта более сотни километров и боевых действий тут не ведется.

Вторая наиболее распространенная версия - борты были сбиты ракетами из ЗРК "Пэтриот". Однако, в таком случае, речь идет о том, что били новым типом ракет. Потому что те ракеты, которые ранее использовались в Украине, семейства РАС-3 могут бить только в радиусе 40 километров. Но к системе "Пэтриот" есть и более дальнобойные ракеты семейства РАС-2, которые бьют на 160 километров. Ими, теоретически, оба самолета могли сбить, хотя для этого установки ЗРК пришло бы подогнать вплотную к линии фронта, рискуя, что они могут быть обнаружены и поражены россиянами.

Обсуждается еще и версия удара ракет с военного самолета, но для стоящих на вооружении ВСУ советских самолетов ракет такой дальности нет. А F-16 по официальным данным в Украину еще не поступили. А если б и поступили и Украина бы их использовала "без анонса", то россияне точно бы их быстро опознали и сообщили бы об их появлении.

Если А-50 действительно сбили, то это серьезная потеря для российской армии. А-50 - это по сути "летающая РЛС" и командный пункт в одном лице. Он может командовать воздушным боем и управлять сразу десятками самолетов, определяя для них цели в радиусе до 400 километров, что гораздо дальше наземных станций слежения.

Этих машин у россиян по состоянию на 2022 год было от 10 до 12, пишет издание Politico. Один из таких самолетов был, как известно, поврежден дроном в Беларуси, но неизвестно, насколько эти повреждения были критичны.

Вопрос - как это повлияет на фронтовую ситуацию?

Так как у России таких бортов еще несколько единиц, то, вероятно, они переместят еще один А-50 в район Азовского моря, чтобы он мог продолжить корректировать работу российской авиации и ракет. Другой вопрос, что если самолет сбил действительно украинский ЗРК, то он также может сбить и его "сменщика", если россияне не придумают как противостоять этой угрозе.

В Украине же полагают, что некая пауза в ракетных ударах после поражения "летающей РЛС" все же произойдет.

"Именно с помощью А-50 раскрывалась максимально ситуация с будущими целями. Поэтому будем рассчитывать на то, что такой удар будет достаточно чувствительным и, по меньшей мере, отсрочит будущие ракетные поражения", - сказала спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Ситуация на фронте

Армия РФ продолжает активные штурмовые действия на юго-восточном направлении с применением авиации и бронетехники, сообщи сегодня командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский.

Самая тяжелая ситуация - на Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки были зафиксированы 41 авиаудар и 51 попытка наступления при поддержке бронетехники.

Среднесуточное количество боестолкновений держится на уровне около 50 уже неделю. А три последние дня еще и активно используется авиация.

Украинские паблики пишут, что идет активизация россиян на многих участках фронта, а также накопление техники и живой силы. "Вторая половина зимы будет сложной", - считает военный телеграм-канал Deep State.

По его данным, россияне продвинулись восточнее Макеевки на Сватовском направлении. Под Авдеевской продолжаются бои за контроль над Степным. Южнее, возле Новомихайловки, по данным Deep State "ситуация критическая", так как россияне наступают с севера, востока и юга.

В Херсонской области из-за льда на Днепре осложнилась переправа на плацдарм ВСУ в Крынках. Кадры с лодками, которые с медленно пробираются через льдины, публикуют военные телеграм-каналы.

Очевидно, что в таких условиях снабжение плацдарма будет осложнено - лодкам нужно больше времени, чтобы переплыть на левый берег Днепра. Также это повышает риск попасть под удар россиян, которые активно используют для поражения лодок и дроны, и артиллерию.

Военные перспективы

Американский Институт изучения войны пишет о возможном новом наступлении РФ в ближайшие недели со ссылкой на российского литературного критика, публициста-футуролога и "альтернативного историка" Сергея Переслегина.

Тот 12 января заявил, что "российские войска начнут широкомасштабное наступление в Украине где-то между 12 января и 2 февраля, когда земля замерзнет и, вероятно, после того, как украинские силы "устанут" защищать свои позиции в Авдеевке и на левом берегу Херсонской области".

Приводится его же мнение, что у РФ для успеха такого наступления вряд ли хватит живой силы. Эксперты ISW в этом выводе согласны с литературным критиком. Хотя не очень понятно откуда "альтернативному историку" Переслегину в принципе могут быть известны планы российской армии и почему американский Институт изучения войны решил обратить внимание на прогноз столь непрофильного эксперта.

Ранее в западной прессе писали о возможном новом наступлении РФ в Харьковской области, но власти и военные отмечали, что подготовки к такому наступлению РФ пока не ведет.

Украинские власти продолжают говорить о притоке свежих сил в российскую армию. По данным ГУР, добровольцами в армию РФ ежемесячно приходят порядка 30 тысяч человек. Это порядка 1000-1100 человек в день, с помощью которых РФ восполняет потери и формирует резервные полки.

"У россиян есть мотивация идти в армию – это заработная плата, особенно в кризисных регионах, где либо низкие зарплаты, либо вообще нет рабочих мест. Российские военнопленные откровенно признаются, что ушли в армию, потому что там платят, а у него "ипотека, семья и так далее". И этот мотив на сегодняшний день является основным для тех людей, которые добровольно идут на мобилизацию, подписывают контракты и воюют", - заявил представитель разведки Скибицкий.

По информации ГУР, зарплаты российских военных, воюющих в Украине, составляют примерно 220–250 тысяч рублей (2500-2850 долл.) в месяц. За день боевых действий идет надбавка 8 тысяч рублей к зарплате.

Западные СМИ тем временем обсуждают новую ракетную кампанию россиян по Украине. Financial Times пишет, что масштаб и сложность последних воздушных ударов России отличаются от атак прошлой зимы.

"Все чаще основными целями становятся украинские оборонные предприятия, такие как "Артем", а не энергетическая сеть, которую Россия пыталась разрушить прошлой зимой. Атаки были тщательно спланированы, с использованием волн беспилотников и ракет, призванных сокрушить ПВО Украины", - говорится в статье.

Чтобы проломить воздушную оборону Украины, Россия обычно сначала запускает медленнолетящие беспилотники, затем низколетящие дозвуковые крылатые ракеты и, наконец, баллистические ракеты, которые падают к цели со скоростью, равной скорости звука, что затрудняет попадание в них.

"Русские пытаются взломать код противовоздушной обороны Украины. Если им это удастся, и Украина не сможет защитить свое небо, это станет огромной проблемой, поскольку это откроет для России возможность отправить тяжелые бомбардировщики", - сказала Дара Массикот, старший научный сотрудник Фонда Карнеги в Вашингтоне.

Украинская смесь систем ПВО и ракет "земля-воздух", получившая название "FrankenSAM", с трудом справляется с этими атаками.

"Совместное использование гиперзвукового и дозвукового оружия затруднило Украине определение приоритетных целей противовоздушной обороны", - сказал Сэм Крэнни-Эванс, научный сотрудник Королевского института вооруженных сил.

Нападет ли Россия на НАТО?

Немецкая газета Bild вчера выпустила сенсационную статью о том, что "Бундесвер готовится к атаке Путина". Издание заявило, что германская армия готовится к вооруженному конфликту против России.

Это "следует из секретного документа" министерства обороны Германии, пишет газета.

"Уже в феврале этого года может произойти возможная эскалация отношений между НАТО и Россией. Это учебный сценарий, в котором шаг за шагом, месяц за месяцем описывается, как будет действовать Владимир Путин и как НАТО придется защищаться. В этом сценарии Бундесвера эскалация начнется всего через несколько недель. Вскоре после этого в бой придется отправить десятки тысяч немецких солдат", - говорится в статье.

По сценарию, который описывает газета, Россия запускает очередную волну мобилизации и призывает в армию дополнительно 200 тысяч человек в феврале 2024 года.

Весной Кремль начнет масштабное наступление в Украине и на фоне недостаточной поддержки Запада до июня 2024 года нанесет ВСУ поражение.

Далее, по этому сценарию, РФ провоцирует агрессию против этнических российских меньшинств в Прибалтике. Начнутся столкновения, которые Россия использует в сентябре как повод провести крупные учения "Запад 2024" с привлечением 50 000 солдат на западе России и Беларуси.

В октябре 2024-го Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград с целью удара по Сувалкскому коридору, который соединяет Калининградскую область с Беларусью через территорию Литвы.

В декабре - сразу после американских выборов - там может начаться пограничный конфликт и беспорядки. РФ попытается воспользоваться тем, что политическая система в США может быть парализована, пишет Bild, ссылаясь на сценарий Бундесвера.

В январе 2025 года Польша и страны Балтии соберут заседание Совета НАТО и заявят о росте угрозы со стороны РФ, которая в марте перебросит дополнительные войска в Беларусь и к границам Прибалтики.

В мае 2025 года НАТО примет решение о "мерах для надежного сдерживания", чтобы предотвратить нападение России на Сувалкский коридор с двух сторон - Беларуси и Калининграда.

В "День Х", согласно секретному документу Бундесвера, главнокомандующий НАТО отдает приказ о переброске на восточный фланг 300 тысяч солдат, в том числе 30 тысяч военных Бундесвера.

Этот сценарий, вероятно, будет рассматриваться как "легенда" учений НАТО, пишет издание (напомним, в 2024 году должны состояться крупнейшие учения Альянса после холодной войны. Они пройдут как раз в районе Прибалтики).

В Бундесвере изданию заявили, что "рассмотрение разных сценариев, даже если они крайне маловероятны, являются частью повседневного военного дела, особенно на тренировках".

То есть, в данном случае, речь идет не об информации, что РФ уже подготовила план нападения на страны НАТО, а о "легенде" готовящихся учений, в ходе которых будет отрабатываться отражение гипотетической атаки России в районе Сувалкского коридора.

Что, собственно, на следующий день подтвердили в НАТО. Директор Центра передового опыта Альянса Янис Сартс заявил, что "это не секретный анализ разведки, прогнозирующий ситуацию", а сценарий предстоящих учений.

"Учебный сценарий всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей в той или иной области. Раньше сценарии были полностью вымышленными, с несуществующими странами и географией. Теперь же существующие страны и география более применимы", - написал он в Х.

В то же время даже появление таких учебных легенд говорит о многом. Собирается ли Россия нападать на страны НАТО - мы разбирались в отдельном материале.

Если говорить о прогнозах развития ситуации в Украине, то в Польше звучат оценки, созвучные вышеозначенному сценарию "Бильд". Замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна допустил продвижение армии РФ в Украине и новую волну миллионов беженцев.

"Польша не должна быть обременена дополнительной ответственностью в области миграции, потому что, хотя мы и желаем украинцам победы, в конце концов, нельзя исключать возможность того, что российское наступление приведет к смещению фронта на Запад и заставит еще миллионы украинцев приехать в Польшу, в основном женщин и детей. Это будет огромным бременем для нашей страны, и польское общество должно быть готово к этому", - заявил он.

Давос. Послесловие

Впрочем, у властей Украины другие оценки военных перспектив. Глава Офиса президента Андрей Ермак на экономическом форуме в Давосе заявил, что Украина выигрывает в этой войне, а Зеленский "никогда" не пойдет на ее заморозку.

Так он ответил на вопрос журналиста CNBS. Тот заявил, что победа Украины "не очевидна" и спросил, не пора ли пригласить Россию к переговорам, учитывая, что поддержка США переживает кризис, и война в Украине может принять характер замороженной.

"Этот президент, эта команда, мы никогда не примем никакого замороженного конфликта. Это неприемлемо для украинского общества", - заявил глава ОП на пресс-конференции по итогам встречи советников по нацбезопасности разных стран по имплементации украинской формулы миры.

Однако, судя по оценкам западной прессы, эта встреча большого прогресса не имела.

Переговоры по мирному плану для Украины в Давосе завершились без четкого пути вперед, пишет Bloomberg.

Агентство сообщает, что встреча советников по национальной безопасности Украины и стран "глобального Юга" не привела к появлению плана дальнейших действий. Саммит на уровне лидеров стран, который ранее анонсировала Украина, пока не назначен.

Financial Times считает, что переговоры отмечены "ограниченным прогрессом на пути к миру".

"Для западных чиновников национальной безопасности, присутствовавших на переговорах, главное достижение было простым: более крупная и разнообразная совместная фотография, чем в прошлый раз", - пишет FT.

Присутствовали представители 83 стран: 18 из Азии и 12 из Африки. На предыдущей такой встрече на Мальте в октябре было 65 стран. "Но решение Китая, самого важного союзника Москвы, не участвовать в мероприятии, подорвало его значение", - говорят источники FT.

Министр иностранных дел Швейцарии, которая была одним из организаторов переговоров, также заявил, что участие стран БРИКС "очень важно", поскольку они поддерживают отношения с Россией.

Официальные лица заявили по итогам переговоров, что некоторые страны "глобального Юга" подтвердили свою позицию, что РФ должна быть вовлечена в переговоры, а урегулирование должно учитывать ее "проблемы безопасности", такие как желание Украины присоединиться к НАТО.

"Конечно, у нас разные мысли о том, как можно [достигнуть мира]. Некоторые считают, что необходимо немедленно сесть за стол [переговоров с Россией]", - сказал по итогам переговоров глава ОП Ермак.

То есть, настроения у нейтральных стран не изменились: они призывают к остановке войны и переговорам, в ходе которых можно решить уже остальные вопросы - в том числе территориальные. Тогда как Украина требует урегулирования в обратном порядке - сперва вернуть ей территории, а затем вести переговоры (на что не соглашается РФ).

Между тем сегодня в Швейцарию приехал Владимир Зеленский и заявил, что договорился с президентом этой страны, что она примет саммит мировых лидеров для обсуждения "формулы мира". Но лидеры каких стран в реальности приедут на это мероприятие и будут ли там приняты какие-либо конкретные решения пока непонятно.

Почему зависла помощь США?

Республиканцы тормозят выделение помощи Украине из-за коррупционного скандала с сыном Джо Байдена Хантером, считает бывший советник Банковой Алексей Арестович.

По его словам, республиканцы блокируют выделение средств Украине, "потому что существует история Хантера Байдена и фирмы "Буризма", в которую семья Байдена вляпалась с точки зрения республиканцев".

"Они задают простой вопрос: если семья Байдена замешана в коррупционных скандалах в Украине, то куда тратятся все эти миллиарды, которые передаются Украине? А может они себе в карман отщипывают?", - говорит Арестович.

По его словам, эта история "позволяет держать Байдена за яйца", и республиканцы будут активизировать ее накануне президентских выборов в США.

По его мнению, это попытка будущего импичмента Байдена в ответ на суд по Трампу за захват Капитолия. И одна из стратегий республиканцев по победе над Байденом.

"Республиканцы ничего не имеют против Украины. Но для них важен скандал с семьей Байдена. Попал бы в скандал Хантер Байден не в Украине, а в Литве или Зимбабве, республиканцы бы говорили бы о Литве и Зимбабве. Но он попал в Украине. Поэтому говорят об Украине", - говорит Арестович.

Помимо этого, по его словам, играет роль то, что в Америке усиливаются позиции изоляционистов.

Они выступают против помощи Украине, поскольку в США нарастает количество нерешаемых годами внутренних проблем вроде износа инфраструктуры. Поэтому они против, чтобы миллиарды долларов отправлялись в далекую Украину.

"У них страшный износ инфраструктуры. Поэтому главный аргумент - мы Украине столько денег даем, сколько стоит постройка в США кучи новых мостов. У изоляционистов аргумент очень простой: нам ваш глобализм демократический очень дорого стоит. Афганистан, Ирак, триллионы долларов, брошенные на ветер", - заявил Арестович.