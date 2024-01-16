Во вторник, 16 января, в Украине идет 692-й день войны.

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16 января

08.20 Украина будет "воевать лопатами", если поток западной помощи иссякнет. Об этом глава МИД Кулеба заявил в интервью ABC News.

"Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации", - сказал министр.

Также он исключил любые переговоры с РФ, пока Украина не займет более сильную позицию на поле боя.

08.00 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

За прошедшие сутки произошло 94 боевых столкновений.

Всего враг нанес 1 ракетный и 68 авиационных ударов, совершил 78 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 2 атаки врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении отражены 13 атак врага вблизи Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 19 – в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Григорьевки, Верхнекаменского, Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 7 атак противника неподалеку от Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 18 атак захватчиков в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак - у Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 12 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск.

07.47 В Минобороны РФ заявляют, что этой ночью над Воронежской областью были перехвачены восемь беспилотников и четыре над Белгородской.

Паблики Воронежа ночью сообщали о взрывах и попадании в жилой дом, где начался пожар.

07.35 Ночью армия РФ выпустила десяток снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области. Последствия обстрела уточняются.