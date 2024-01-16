Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что конфликт в Украине превращается в "войну на истощение".

Его слова приводит агентство Bloomberg.

Столтенберг назвал конфликт в Украине войной на истощение и подчеркнул, что больше внимания следует уделять необходимому количеству боеприпасов и запчастей.

"Это означает, что теперь нам нужно не только развертывать новые системы, но и думать о том, чтобы иметь достаточное количество боеприпасов, достаточное количество запасных частей", — отметил генсек НАТО.

То же самое Столтенберг говорил в марте прошлого года. Тогда он сказал, что российский президент ведет "войну на истощение", поэтому Западу необходимо подготовиться к поставкам оружия Киеву в течение длительного времени.

Война в Украине идет уже 692-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продолжает активные штурмовые действия на юго-восточном направлении с применением авиации и бронетехники. Самая тяжелая ситуация на Авдеевском и Марьинском направлениях. Среднесуточное количество боестолкновений держится на уровне около 50 уже неделю. А три последние дня еще и активно используется авиация.

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