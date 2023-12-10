Россияне используют ракеты-приманки для истощения украинского ПВО.

Об этом пишет американский "Институт изучения войны".

ISW сообщает, что один из российских военных блогеров 9 декабря сообщил об использовании российскими войсками крылатых ракет Х-55, очень похожих на модернизированный вариант ракеты Х-101.

"Использование ракет-приманок стало причиной того, что российские ракеты не смогли успешно поразить ни одной цели в Киеве и были сбиты ПВО. Блогер пожаловался, что из-за ограниченного количества бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 российским войскам "практически невозможно" запустить достаточное количество ракет-приманок Х-55, чтобы перегрузить украинскую ПВО", - говорится в сообщении.

Институт изучения войны уверен, что "целью подмены ракет было введение в заблуждение и истощение украинской противовоздушной обороны".

Ранее сообщали, что США передали Украине технологию производства "гибридных" систем ПВО FrankenSAM. Решение позволит ускорить развертывание и усилить защиту украинского неба за счет параллельного производства этих систем как в Украине, так и в США.

Война в Украине идет уже 655-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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