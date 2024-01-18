В НАТО объявили, что в феврале проведут крупнейшие учения со времен холодной войны для отработки вероятного нападения России.

Об этом сообщает агентство dpa.

В учениях Steadfast Defender ("Стойкий защитник") примут участие около 90 тысяч солдат.

Сообщается, что будет отработано приведение в боевую готовность и развертывание международных сухопутных сил.

Легенда учений подразумевает нападение РФ на одного из членов НАТО, что приводит в действие статью 5 о коллективной обороне (ранее издание BILD писало, что легенда подразумевает гипотетический вариант, при котором Россия пытается захватить Сувалкинский коридор через Польшу и Литву в Калининградскую область).

Последние учения такого масштаба состоялись в 1988 году. В них участвовали 125 000 человек.

Ранее мы писали о том, что в НАТО опровергли информацию Bild, о подготовке к возможному нападению России.

А также, что немецкий журнал Bild описал сценарий возможной эскалации между РФ и НАТО.

Напомним, что ранее мы писали, собирается ли Россия нападать на страны НАТО.