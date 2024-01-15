Белорусские военные прибыли в РФ на учения - перенимать опыт российской армии, полученный в Украине.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале Министерство обороны Республики Беларусь.

"Белорусские военнослужащие пройдут обучение на территории Российской Федерации. В ходе занятий акцент будет сделан на опыт, приобретенный Вооруженными силами России в ходе ведения специальной военной операции (так в РФ называют военные действия в Украине - Ред.). После завершения обучения белорусские военные в качестве инструкторов по наиболее сложным предметам боевой подготовки будут передавать полученный опыт подразделениям Вооруженных сил Республики Беларусь", - сказано в посте.

Ранее летом мы сообщали, что в Беларусь стали стягиваться тысячи членов российской ЧВК "Вагнер". Вооруженные силы Беларуси провели совместные тренировки с "вагнеровцами" у границы с Польшей.

Также летом Беларусь проводила совместные учения с российскими военными на своей территории. На территории республики с момента вторжения не раз проходили учения и ротация военных РФ, а также наблюдалось пребывание их техники и вооружений.