В Германии показали видео учений с украинскими военными по форсированию реки с использованием немецких машин-амфибий M3 Amphibious Rig.

M3 Amphibious Rig - германская военная машина-амфибия, которая применяется для переправы танков и других транспортных средств через водные преграды. Разработана немецкой фирмой Eisenwerke Kaiserslautern. Это машины модульного типа, из которых можно собирать как мосты, так и паромы.

"Наш основной вопрос - это сейчас форсирование Днепра, и, скорее всего, тяжелая техника будет перебрасываться по этим машинам", - заявил украинский военный.

Напомним, в течение последней недели российские власти и военные паблики сообщают о попытках ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра. В ВСУ эту информацию не подтверждают.

Война в Украине идет уже 606-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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