Британская газета The Daily Mail опубликовала "сценарий нападения России на НАТО", где ждут войну в ближайшие 20 лет.

Журналисты издания составили возможный план такого нападения со ссылкой на бывшего командующего армией США Бена Ходжеса и нескольких военных экспертов.

По их мнению, возможные шаги России таковы:

Сначала – кибератаки, которые спровоцируют глобальные сбои в работе инфраструктуры и спутников. Затем РФ может задействовать сотни дальнобойных ракет против гражданских объектов по всей Европе. Под удар могут попасть аэропорты, морские базы, логистические центры. После этого начнется наземная операция. Первые действия – попытка захватить Сувалкский коридор, а затем – атаки на страны Балтии или Польшу. Морской флот России попытается взять под контроль Арктику и, с помощью ракет, Северную Атлантику. После этих штурмов Москва может взять "паузу" для оценки готовности НАТО защищать восточных членов.

"Речь идет не о том, что Россия пытается захватить весь НАТО. Это не то, чем будет их цель через 20 лет. Речь шла бы о разрушении НАТО как альянса путем вторжения на восточный фланг и завоевания критически важных мест – таких как Арктика – что принесет им пользу", – считает генерал Ходжес.

Ранее сообщалось, что некоторые члены НАТО могут отправить в Украину свои войска. Об этом заявил бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США и бывший советник госсекретаря Мэтью Брайза.