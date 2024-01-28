Один из основателей "Азова" и партии "Национальный корпус" Сергей Коротких ("Боцман") прокомментировал заявления западных чиновников об угрозе нападения РФ на страны НАТО.

Он считает, что у стран НАТО "просто нет людей", которые могли бы воевать против России.

"Последние 60 лет леваки занимались тем, что вытравливали в своих гражданах все мужское, маскулинное и, по их пониманию, токсичное. Попросту говоря, эти люди не готовы воевать, у них слишком маленькие яйца", - сказал Коротких.

По его словам у американцев та же проблема. "Они убили в своих людях понятие "патриотизм", сделали его токсичным, что это удел каких-то маргиналов, реднеков", - заявил Коротких.

Отметим, что "леваками" ультраправые называют правящие сейчас на Западе леволиберальные элиты включая Байдена, Шольца и Макрона.

Напомним, председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал союзников готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет.

Также о возможной войне России с НАТО заявил министр обороны Германии Борис Писториус.