Генералы НАТО призвали подготовиться к возможным ракетным ударам РФ по Европе - The Times
В НАТО должны подготовиться к возможным российским ракетным ударам по Европе.
Об этом заявили генералы Североатлантического Альянса, пишет журнал The Times.
В частности, некоторые из генералов считают, что у Альянса есть всего три года до возможного удара РФ по военной инфраструктуре Германии.
Командующий военным логистическим центром НАТО на юго-западе Германии Александр Золлфранк призвал союзников разобраться с "бюрократией", которая мешает переброске войск и техники, затрудняет использование оружия и других средств в кризисной ситуации.
Золлфранк и другие генералы из Германии, США и Нидерландов опасаются, что россияне нанесут удар по европейским тылам, пытаясь уничтожить гражданскую и военную инфраструктуру.
Они считают, что это один из новых важных аспектов современной войны, который был показан на примере Украины.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в настоящее время не видит угрозы нападения РФ на страны НАТО.
Также мы писали в отдельном материале, почему сценарии захвата Европы Россией выглядят маловероятными.