В НАТО должны подготовиться к возможным российским ракетным ударам по Европе.

Об этом заявили генералы Североатлантического Альянса, пишет журнал The Times.

В частности, некоторые из генералов считают, что у Альянса есть всего три года до возможного удара РФ по военной инфраструктуре Германии.

Командующий военным логистическим центром НАТО на юго-западе Германии Александр Золлфранк призвал союзников разобраться с "бюрократией", которая мешает переброске войск и техники, затрудняет использование оружия и других средств в кризисной ситуации.

Золлфранк и другие генералы из Германии, США и Нидерландов опасаются, что россияне нанесут удар по европейским тылам, пытаясь уничтожить гражданскую и военную инфраструктуру.

Они считают, что это один из новых важных аспектов современной войны, который был показан на примере Украины.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в настоящее время не видит угрозы нападения РФ на страны НАТО.

Также мы писали в отдельном материале, почему сценарии захвата Европы Россией выглядят маловероятными.