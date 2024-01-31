В парламент внесен новый законопроект об ужесточении мобилизации.

Некоторые скандальные нормы, которые были в первом варианте, в нем несколько смягчили. Так, меры принуждения против нарушителей воинского учета (арест счетов, ограничение прав на вождение авто, ограничение прав на выезд за границу) будут вводится не решением военкомов, а через суд.

Однако все это с лихвой перекрывается фактической отменой ключевого ныне действующего принципа вручения повестки - повестка считается полученной только при условии вручения лично. В обновлённом законопроекта эта норма перестает действовать. Повестка будет считаться врученной после появления в электронном кабинете военнообязанного, который должны все военнобязанные создать в течение 60 дней с момента вступления в силу закона.

Подробнее о том, что меняет законопроект, читайте в статье "Страны".

Повестку пришлют в кабинет

Главных новаций обновленного законопроекта - одностороннее декларативное вручение повестки военнообязанному.

Каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет (при этом мобилизационный возраст будет с 25 до 60 лет, а не с 27 лет, как сейчас) будет обязан создать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста. В этот кабинет и будут присылать повестки. Если ранее повестка считалась врученной при условии "личного вручения" с подписью под ней адресата повестки, то теперь наравне с этим повестка будет считаться врученной, когда она будет отправлена в электронный кабинет. Днем вручения электронной повестки будет считаться день получения Территориальным центром комплектования уведомления о доставке такой повестки в электронный кабинет призывника. Если повестка появится в электронном кабинете позже 17 часов, то она будет считаться врученной в рабочий день, следующий за днем ее отправления (отметим, что примерно такая норма содержится в принятом еще в прошлом году поправкам в закон о призыве в РФ - там повестка считается врученной после появления в электронном реестре).

Собственно факт вручения повестки до сих пор был решающим моментом для старта административного и даже уголовного производства за нарушение правил мобилизации. Теперь же упрощается и схема поиска уклонистов, и привлечение их к уголовной ответственности.



А кроме админответственности им грозит новация - наложение ограничений через суд.

Отметим, что в первоначальной версии законопроекта ряд ограничений мог директивно вводить военкомат. Теперь же ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного следующие ограничения:

- арест банковских счетов и ценностей, которые хранятся в банках;

- ограничение выезда за рубеж;

- ограничение права на вождение машины.



Ограничения вводятся на срок выполнения призывником требований ТЦК.

При этом обращение ТЦК в суд выглядит как простая формальность - суд рассматривает требование военкомата в течение 15 дней, жалоба на отказ в открытии дела будет приниматься в течение 10 дней. Если стороны не явятся в суд, он рассмотрит дело в письменной форме. Также в новом законопроекте вводится норма "меры влияния", по которой если вызванный повесткой человек не явится в ТЦК в течение 15 дней, в его электронный кабинет пришлют требование выполнить обязанности, которые пропишет ТЦК. Форму требования должно установить Минобороны.

Вообще иметь при себе военный билет для мужчин после принятия законопроекта станет прямой обязанностью. Граждане Украины от 18 до 60 лет будут обязаны предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полиции, а также сотрудникам погранслужбы. Во время проверки документов представитель ТЦК или полицейский может осуществлять фото-, видеофиксацию процесса и использовать технические устройства с доступом к Единому реестру призывников. Права полиции по проверке документов значительно расширят.

Полицейские смогут не просто проверять военный билет, а и доставлять нарушителей мобилизационного законодательства в ТЦК. Отметим, что норма о нарушителях в проекте звучит так: "лица, которые совершили нарушение" (хотя никто не может считаться виновным, пока его вину не признает суд).



А что со штрафами?



Отметим важный момент. Вместе с первым законопроектом о мобилизации в конце декабря Кабмин внес еще один законопроект №10379, которым предложил ужесточить ответственность за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации.

В частности, Кабмин предложил увеличить штрафы за нарушение правил военного учета в 10 раз, и если документ будет принят, то штрафы составят от 8500 до 17 000 грн. Нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации — штраф от 25 500 до 34 000 грн для граждан и от 34 000 до 85 000 грн для должностных лиц. А за нарушение этого же законодательства в особый период штраф будет составлять от 34 000 до 51 000 грн для граждан и от 153 000 до 204 000 грн для должностных лиц. Кроме того, Кабмин предложил ввести уголовную ответственность за отказ от прохождения медосмотра и приравнять это к уклонению от призыва во время мобилизации. Несмотря на то, что проект зашел в Раду вместе с базовым документом о мобилизации, он не был отозван, как первый вариант проекта о мобилизации.



То есть теперь нельзя исключать, что если будет принят новый проект о мобилизации, то вместе с ним и ужесточат ответственность за нарушение правил мобилизации. И, повторимся, отсчетом для старта админдел станет попадание повестки в электронный кабинет военноообязанного. А если военнообязанный откажется создать такой кабинет, то очевидно, что нарушение наступит после 60 дней, которые дадут всем военнообязанным после принятия закона для того, чтобы они уточнили свои данные.



Какие изменения по инвалидам

Отсрочки и освобождения от мобилизации в связи с инвалидностью (либо инвалидностью родственников) сохранили в нынешнем виде, кроме одной важной нормы: право на отсрочку потеряют лица, родители жены (мужа) которых являются инвалидами. Теперь такое послабление возможно только для родственников первого порядка. А зять, например, таким не является.

Кроме того военнообязанные, которые ранее были признаны ограниченно пригодными, в течение 9 месяцев должны пройти повторный медосмотр, и военно-лечебная комиссия решит, пригодны они или нет.

То же самое касается и лиц, которые получили инвалидность 2 и 3 групп после 24 февраля 2022 года (они должны будут подтвердить свою инвалидность до конца 2024 года), кроме тех, кто получил инвалидность вследствие контузии или утраты конечности.

Новые категории под мобилизацию

По новому проекту под мобилизацию попадут новые категории лиц. Например, отсрочки не будет у тех, кто получает второе высшее образование.

Отсрочки не будет у аспирантов, которые учатся по контракту, а также у научных и научно-педагогических сотрудников, если они работают менее чем на 0,75% ставки.

Также предлагается включить в категорию подлежащих мобилизации ранее судимых. Как сказано в тексте, постановке на учет в ТЦК подлежат "прибывшие после отбывания наказания за нетяжкое преступление из учреждений исполнения наказаний или тяжкое (особо тяжкое) преступление, если раньше не состояли на военном учете".

Кого освободят от мобилизации?

Нардепов от мобилизации все ж таки освободят (вопреки ранее ходившим слухам).

В целом, список тех, кто освобожден от мобилизации выглядит так:

- забронированные за органами госвласти, другими органами власти, местного самоуправления, предприятиями и организациями,

- учащиеся, получающие образование выше ранее полученного (те, кто после школы поступил в техникум, после школы или техникума – в вуз, а также аспиранты, докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру). То есть, отсрочку от мобилизации для тех, кто получает еще одно высшее образование, как писалось выше, отменяют.

- научные и научно-педагогические сотрудники, работающие не менее чем на 0,75% ставки.

- люди, "признанные лицами с инвалидностью",

- лица, которые в соответствии с выводом ВЛК временно непригодны к службе на срок от 6 до 12 месяцев (с дальнейшим прохождением ВЛК повторно)

- женщины и мужчины, на содержании которых 3 и больше детей

- женщины и мужчины, которые имеют детей до 18 лет, если второй родитель умер, лишен родительских прав или пропал без вести

- опекуны детей с различными расстройствами и болезнями, опекуны детей-инвалидов 1 и 2 группы

- усыновители детей до 18 лет - занятые уходом за больной женой (мужем), ребенком, или своими родителями, которые по выводу заведения охраны здоровья нуждаются в постоянном уходе (отсюда исчезла норма об уходе за родителями жены/мужа)

- опекуны лиц, признанных недееспособными в судебном порядке

- члены семьи 1 степени родства (не более одного) лица с инвалидностью 1 группы, занятые постоянным уходом за ним, если нет других лиц, которые могут осуществлять такой уход

- члены семьи 1 степени родства лица с инвалидностью 2 группы, занятые постоянным уходом за ним, если нет других лиц, которые могут осуществлять такой уход

- женщины и мужчины, имеющие детей до 18 лет, и мужа (жену) которые проходят военную службу

- руководители министерств, заместители, руководители госорганов

- народные депутаты

- судьи, члены Высшего совета правосудия, ВККС

- сотрудники органов военного управления

- лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в Луганской и Донецкой областях во время действия военного положения, а также во время АТО.



За загранпаспортом - с военным билетом

Граждане, которые снялись с воинского учета в Украине и уехали за границу, должны встать на учет за границей в течение 30 дней после того, как Кабмин примет соответствующее постановление. После этого момента любые консульские действия для мужчин от 18 до 60 лет будут осуществляться при условии наличия у них военно-учетных документов. Исключение составят оформление удостоверения на возвращение в Украину, консульские действия относительно детей, если второй родитель - иностранец, и оформление наследства.



Оформление внутреннего и загранпаспорта будет возможно только при условии наличия военно-учетных документов (а это касается и тех мужчин, которые находятся в Украине).

Для выезда за границу всем лицам мужского пола от 18 до 60 лет (кто входит в разрешенные к выезду категории) необходимо дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета (норма не распространяется на дипломатов и членов их семей). Это то, что уже де-факто ввели на границе.

Будет ли дембель?

По законопроекту о мобилизации несколько важных моментов для военных:

1. Сохранилась норма о демобилизации через 36 месяцев (то есть через три года) службы во время военного положения. Правда, в проекте говорится, что увольнение таких военнослужащих будет осуществляться в сроки, определенные решением Ставки Верховного главнокомандующего.

2. Исчезла раскритикованная ранее Залужным норма об обязательной ротации бойцов ВСУ после полугода на «передке».

3. Бойцов ВСУ-срочников, которые служили на момент объявления военного положения (и, соответственно, воюют до сих пор) отправят на дембель в срок на позднее 6 месяцев с момента вступления в силу этого закона.

4. Демобилизоваться до прекращения действия военного положения смогут военнослужащие из числа лиц с инвалидностью (всех групп, но с прохождением ВЛК) и освобожденные из плена.

Другие нормы законопроекта



После вступления закона в силу всем новобранцам будет положена выплата в размере 2 прожиточных минимумов (чуть менее 6 тысяч гривен). Правда при этом в пояснительной записке к проекту говорится, что он не влечет за собой дополнительных трат из Госбюджета.

Руководителей больниц хотят обязать сообщать в ТЦК о пребывании на стационаре лиц 18-25 лет. Отчитываться военкомату об их поступлении на лечение нужно в течение трех дней. Такая норма заложена в сегодняшний законопроект о мобилизации. Напомним, что возраст мобилизации в нем снизили до 25 лет.

Местные администрации, местные органы власти "обеспечивают прибытие" призывников в ТЦК.

Граждане, пребывающие в запасе, могут привлекаться к работам оборонного характера.

Вообще очевидно, что документ готовился на скорую руку. Вместо "алиментов" в тексте "элементы", периодически пропущены названия органов власти или отсутствуют слова.

Что значит этот закон?

Этот закон в еще большей степени ужесточает процедуру мобилизации, чем первый вариант законопроект через введение нормы о вручени повестки через электронный кабинет.

Понятно, что те, кто не хочет идти служить в армию, добровольно не будут создавать электронные кабинеты. Но для того, чтоб за это для них не наступила ответственность через 60 дней после вступления в силу этого закона, они должны будут "исчезнуть" из поля зрения государства - не быть официально нигде трудоустроенным и по-мимимуму передвигаться вне пределов своего жилья. Потому что через 60 дней после вступления в силу закона, любого мужчину смогут остановить на улице и проверить наличие у него электронного кабинета.

Некоторые послабления, которые внесли в новый вариант законопроекта (например, по поводу того, что блокировать счета и арестовывать имущества теперь будут не решением военкома, а через суд), на этом фоне решающей роли не играют.

"Вообще создается впечатление, что те, кто готовили эти изменения, кроме наказания и нового унижения украинцев больше ничего нового не придумали. Попытки за счет наказания вынудить служить в ВСУ - это очень плохая идея", - комментирует адвокат Ростислав Кравец.