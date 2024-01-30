В Верховную Раду внесли новый законопроект об ужесточении мобилизации, его текст появился на сайте парламента.

У проекта регистрационный номер отличается от предыдущего законопроекта Кабмина. Это означает, что его рассмотрение придется начинать с самого начала.

Одна из главных новаций обновленного законопроекта - наложение ограничений на уклонистов через суд. В первоначальной версии документа их мог директивно вводить военкомат. Теперь же ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного следующие ограничения:

арест банковских счетов и ценностей, которые хранятся в банках;

ограничение выезда за рубеж;

ограничение права на вождение машины.

Ограничения вводятся на срок выполнения призывником требований ТЦК.

Суд рассматривает требование военкомата в течение 15 дней, жалоба на отказ в открытии дела будет приниматься в течение 10 дней. Если стороны не явятся в суд, он рассмотрит дело в письменной форме.

Новый законопроект по сути узаконивает электронные повестки, которые будут присылать через электронный кабинет военнообязанного.

"Повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста", - говорится в документе.

Днем вручения электронной повестки будет считаться день получения Территориальным центром комплектования уведомления о доставке такой повестки в электронный кабинет призывника. Если повестка появится в электронном кабинете позже 17 часов, то она будет считаться врученной в рабочий день, следующий за днем ее отправления.

При этом не исключаются и бумажные повестки, их должны вручать традиционным способом - под роспись.

Также в новом законопроекте вводится норма "меры влияния", по которой если вызванный повесткой человек не явится в ТЦК в течение 15 дней, в его электронный кабинет пришлют требование выполнить обязанности, которые пропишет ТЦК. Форму требования должно установить Минобороны.

Кроме того, граждане Украины от 18 до 60 лет будут обязаны иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полиции. А во время проверки документов представитель ТЦК или полицейский может осуществлять фото-, видеофиксацию процесса и использовать технические устройства с доступом к Единому реестру призывников.

Все военнообязанные, которые были признаны ограниченно пригодными, в течение 9 месяцев должны пройти повторный медосмотр.

В тексте содержатся нормы и по поводу воинского учета женщин. Как сказано в документе, мобилизации подлежат:

пригодные женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность - они подлежат постановке на воинский учёт,

женщины, имеющие специальность или профессию, родственную военно-учётной, - они могут стать на учет по желанию.

Женщины на воинском учёте могут быть призваны или привлечены для оборонных работ в военное время добровольно.

Также предлагается включить в категорию подлежащих мобилизации ранее судимых. Как сказано в тексте, постановке на учет в ТЦК подлежат "прибывшие после отбывания наказания за нетяжкое преступление из учреждений исполнения наказаний или тяжкое (особо тяжкое) преступление, если раньше не состояли на военном учете".

Еще законопроект предлагает брать на воинскую службу тех, кто отбывает действующий условный срок, но только по их желанию. Осужденных за совершение преступлений против основ нацбезопасности Украины и отбывающих срок условно, последний пункт не касается.

Кабмин заложил и норму о привлечении к оповещению военнообязанных полиции. Также полицейским дадут право административного задержания и доставки в ТЦК уклонистов.

Руководителей больниц хотят обязать сообщать в ТЦК о пребывании на стационаре лиц 18-25 лет. Отчитываться военкомату об их поступлении на лечение нужно в течение трех дней.

Граждане, которые снялись с воинского учета в Украине и уехали за границу, должны встать на учет за границей в течение 30 дней после того, как Кабмин примет соответствующее постановление. В этом случае "учтенные" граждане получат право "на беспрепятственный въезд в Украину и выезд из нее".

Правда, не совсем понятно, будет ли эта норма работать на практике. К тому же вряд ли подавляющее большинство выехавших украинцев накануне снимались с воинского учета в Украине.

То есть, видимо, речь идет о тех, кто изначально имел право на отсрочку и получил из военкомата разрешение на выезд. После постановки на воинский учет за рубежом такие люди, по идее, смогут беспрепятственно пересекать границу Украины в обоих направлениях.

Законопроект указывает уважительные причины не прийти в ТЦК в сроки, определенные повесткой:

проблемы стихийного характера;

болезнь призывника, военнообязанного, резервиста;

смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника жены.

При этом о причинах неявки следует уведомить ТЦК в течение 3 дней до конечной даты, определенной в повестке.

Другие ключевые положения документа:

Изменение призывного возраста с 27 на 25 лет.

Местные администрации, местные органы власти "обеспечивают прибытие" призывников в ТЦК.

Для выезда за границу всем лицам мужского пола от 18 до 60 лет (кто входит в разрешенные категории) необходимо дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета (норма не распространяется на дипломатов и членов их семей). Это то, что уже де-факто ввели на границе.

Любые консульские действия для мужчин от 18 до 60 лет будут осуществляться при условии наличия у них военно-учетных документов. Исключение составят оформление удостоверения на возвращение в Украину, консульские действия относительно детей, если второй родитель - иностранец, и оформление наследства. Оформление внутреннего и загранпаспорта возможно при условии наличия военно-учетных документов.

Граждане обязаны регистрировать электронный кабинет, куда будут присылать повестки.

Явиться в ТЦК следует или в срок, указанный в повестке, или в течение 60 дней с начала проведения мобилизации, чтобы уточнить свои данные через ЦПАУ, или электронный кабинет призывника, или в ТЦК.

Граждан, пребывающих в запасе, могут привлекать к работам оборонного характера.

Согласно законопроекту, не будут подлежать призыву:

Забронированные за органами госвласти, другими органами власти, местного самоуправления, предприятиями и организациями.

Учащиеся, получающие образование выше ранее полученного (те, кто после школы поступил в техникум, после школы или техникума – в вуз, а также аспиранты, докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру). То есть отсрочку от мобилизации для тех, кто получает еще одно высшее образование, отменяют. Также из исключений убрали аспирантов-контрактников.

Научные и научно-педагогические сотрудники, работающие не менее чем на 0,75% ставки.

"Признанные лицами с инвалидностью", лица, которые в соответствии с выводом ВВК временно непригодны к службе на срок от 6 до 12 месяцев (с дальнейшим прохождением ВВК повторно).

Женщины и мужчины, на содержании которых трое и больше детей.

Женщины и мужчины, которые имеют детей до 18 лет, если второй родитель умер, лишен родительских прав или пропал без вести.

Опекуны детей с различными расстройствами и болезнями, опекуны детей-инвалидов 1-й и 2-й группы.

Усыновители детей до 18 лет.

Занятые уходом за больной женой (мужем), ребенком, или своими родителями, которые по выводу заведения охраны здоровья нуждаются в постоянном уходе (в этом пункте исчезла норма об уходе за родителями жены/мужа).

Опекуны лиц, признанных недееспособными в судебном порядке.

Члены семьи первой степени родства (не более одного) лица с инвалидностью 1-й группы, занятые постоянным уходом за ним, если нет других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью 2-й группы, занятые постоянным уходом за ним, если нет других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Женщины и мужчины, имеющие детей до 18 лет, и мужа (жену), которые проходят военную службу.

Руководители министерств, заместители, руководители госорганов.

Народные депутаты.

Судьи, члены Высшего совета правосудия, ВККС.

Сотрудники органов военного управления.

Лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в Луганской и Донецкой областях во время военного положения, а также во время АТО.

В случае принятия нового законопроекта о мобилизации все находящиеся в Украине военнообязанные должны явиться в ТЦК для уточнения данных.

Согласно новой норме, граждане, состоящие на военном учете, обязаны в течение 60 дней со дня опубликования закона обязаны уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие военно-учетные данные.

Если они в Украине – обязаны прийти в ТЦК, если за границей – сообщить по электронной почте или позвонить в ТЦК.

В случае принятия нового законопроекта о мобилизации все мужчины 25-55 лет, получившие инвалидность ІІ и ІІІ групп после 24 февраля 2022 года, должны пройти "пересмотр на пригодность".

Этим мужчинам устанавливается срок – до конца 2024 года.

Исключение делается для тех, кто получил инвалидность ІІ и ІІІ групп в армии, а также тем, у кого отсутствует конечность из-за ампутации.

О том, что Кабинет министров утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в Раду, стало известно сегодня днем.

Ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты рассмотрят в первом чтении обновлённый правительственный законопроект 6 февраля.