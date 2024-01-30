Стало известно, кто из граждан Украины не будет подлежать призыву по новому законопроекту о мобилизации:

руководители министерств, заместители, руководители госорганов;

народные депутаты;

судьи, члены Высшего совета правосудия, ВККС;

сотрудники органов военного управления;

сотрудники органов военного управления; забронированные за органами госуправления, другими органами власти, местного самоуправления, предприятиями и организациями;

учащиеся, получающие образование выше ранее полученного (те, кто после школы поступил в техникум, после школы или техникума - в вуз, а также аспиранты, докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру)

(то есть, отсрочку от мобилизации для тех, кто получает ещё одно высшее образование, отменяют, также из исключений убрали аспирантов-контрактников);

призыву не подлежат научные и научно-педагогические сотрудники, работающие не менее чем на 0,75% ставки;

люди "признанные лицами с инвалидностью" не подлежат призыву. Также не подлежат призыву лица, которые в соответствии с выводом ВЛК временно непригодны к службе на срок от 6 до 12 месяцев (с дальнейшим прохождением ВЛК повторно);

женщины и мужчины, на содержании которых трое и более детей;

женщины и мужчины, которые имеют детей до 18 лет, если второй родители умер, лишён родительских прав или пропал без вести;

опекуны детей с различными расстройствами и болезнями, опекуны детей-инвалидов 1 и 2 группы;

усыновители детей до 18 лет;

занятые уходом за больной женой (мужем), ребёнком, или своими родителями, которые по выводу заведения охраны здоровья нуждаются в постоянном уходе

(изъята норма об уходе за родителями жены или мужа);

опекуны лиц, признанных недееспособными в судебном порядке;

члены семьи 1 степени родства (не более одного) лица́ с инвалидностью 1 группы, занятые постоянным уходом за ним, если нет других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

члены семьи 1 степени родства лица с инвалидностью 2 группы, занятые постоянным уходом за ним, если нет других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

женщины и мужчины, имеющие детей до 18 лет, и мужа (жену) которые проходят военную службу;

лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести в Луганской и Донецкой областях во время военного положения, а также во время проведения АТО.

Как мы писали, по новому проекту закона о мобилизации счета уклонистов будут блокировать через суд.

О том, что Кабинет министров утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в Раду, сообщалось сегодня днем.

Ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявлял, что депутаты рассмотрят в первом чтении обновлённый правительственный законопроект 6 февраля.