Народный депутат Сергей Нагорняк сомневается, что в Украине будет принята легальная схема платного уклонения от мобилизации.

Об этом он заявил в интервью изданию "Телеграф"

"Я думаю, что в основе законопроекта этого решения не будет. Ни правительство, ни президент на такой шаг не пойдут, потому что это возмутит большую часть общества, которая будет мобилизована и будет вынуждена идти на фронт. Такой шаг будет говорить как раз о несправедливости, о том, что богатые могут официально откупиться. Хотя мы понимаем де-факто, что у тех, кто имел ресурс и нежелание идти служить и воевать, они уже сегодня имеют такие документы. Поэтому их и нужно просмотреть. Всех без исключения", - заявил Нагорняк.

С ним не согласен глава комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха. Он говорил, что ввести легальный способ уклонения нужно, иначе люди начнут скрываться от государства. По данным Наталухи, в Украине находятся как минимум 3,4 млн мужчин, о которых государство знает только номер идентификационного кода.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Кабинет министров Украины утвердил новый законопроект о мобилизации и направил его в Верховную Раду.