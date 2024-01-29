Президент Владимир Зеленский снова призвал возвращаться в Украину мужчин мобилизационного возраста. По его словам, они нужны не только на фронте, но и для поддержки экономики.

Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Мы бы хотели, чтобы люди, которые выехали вне закона Украины, мобилизационного возраста, чтобы они были в Украине. И вопрос не в том, что они все должны быть на фронте - у нас большая армия. Вопрос в справедливости.

Эти люди должны платить налоги. Есть люди, которые уехали и они не вернулись на свою работу, и это их провал. Если они граждане Украины, они должны платить налоги, желательно в Украине, потому что эти деньги мы потом отдаем нашим военным, которые нас защищают", - заявил Зеленский.

Напомним, что в ВСУ заявили, что смогут подготовить любое количество военных в рамках нового законопроекта о мобилизации.

Также мы писали о том, что глава МИД Чехии заявил, что нет механизмов, которые позволили бы высылать военнообязанных украинцев.

Ранее Эстония не будет высылать украинских мужчин призывного возраста.