В Верховной Раде продолжают обсуждать идею брать деньги с работодателей за бронь от армии для их работников. Для бизнеса ставка за бронирование сотрудника может варьироваться от 6 до 50 тысяч гривен.

Об этом сообщил глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, пишет издание "Фокус".

"Некоторые мои коллеги говорят, что если ставку сделать меньше 40 000 гривен за бронь, то не нужно было и начинать. Якобы малое наполнение бюджета. Представители больших предприятий с сотнями работников говорят так: поставите планку шесть тысяч гривен - мы не вытянем", - объяснил глава комитета Рады.

Напомним, ранее Наталуха внес предложение об уплате фиксированной суммы в 20 тысяч в месяц для бронирования работников предприятий. Идея законопроекта - дать возможность бронировать важный персонал всем предприятиям, а не только тем, которые Кабмин определил критически важными.

Подробнее об этом предложении и о том, что предлагаемые изменения создают новую, относительно дешевую и при этом очень простую схему уклонения от мобилизации при весьма небольших рисках попасть под уголовное дело, мы рассказывали в отдельном материале.