Во фракции "Слуги народа" предложили облагать налогом покупку украинцами нового iPhone и платить больше налогов с зарплаты, превышающей 20 тысяч гривен.

Такое предложение озвучила народный депутат от фракции "Слуги народа" в парламенте и глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа в эфире телемарафона.

Ведущая поинтересовалась у нардепа, где брать деньги на мобилизацию и продолжение войны.

"Я за прогрессивную шкалу налогов. Если вы зарабатываете мало, вы не должны платить большой налог даже сейчас. А если вы зарабатываете больше 20 тысяч грн, то вы могли бы платить военный сбор не 1,5%, а 3%. У народных депутатов зарплата выше, мы можем платить 5%. Это было бы справедливо", - сказала нардеп, отвечая на вопрос.

Также она предложила ввести дополнительную пошлину на роскошь для дорогих товаров.

"Можно еще подумать о налоге на роскошь. Несмотря на войну, у нас огромное количество автомобилей и дорогой техники заезжает в страну. Мы видим по таможенной статистике, сколько ноутбуков, телефонов каждый месяц мы импортируем. Если это новый iPhone за 60-70 тысяч гривен, то он может облагаться дополнительной пошлиной", - заявила глава бюджетного комитета.

Напомним, власти планируют мобилизовать до полумиллиона человек. Ранее мы приводили слова министра финансов Сергея Марченко о том, что он не знает, откуда взять деньги на мобилизацию такого количества людей. По его словам, на сегодняшний день внутренний потенциал финансирования военных потребностей армии исчерпан.

Об отсутствии у Украины денег для мобилизации 500 тысяч человек заявляли и в Верховной Раде.