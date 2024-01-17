Военные пытаются заставить бизнес выполнять несвойственные ему функции во время мобилизации.

Об этом заявил президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в эфире телеканала "1+1".

"Бизнес не должен заниматься несвойственными для него функциями. Генеральный штаб хочет, чтобы директора предприятий раздавали повестки своим работникам. Но это не функция работодателя - это функция работников ТЦК. Хотят, чтобы бизнес проверял регистрационные данные работников. Но бизнес не имеет для этого инструментов", - говорит Мирошниченко.

По его словам, серьезный вопрос возникает и относительно транспортных средств предприятий.

"Военные хотят, чтобы перемещение транспорта внутри страны согласовывалось с ТЦК. Как можно вести бизнес, если ты не знаешь, запретят ли тебе ехать внутри страны или нет. Бизнес должен работать на победу, но новые законодательные нормы не должны загнать экономику в тень", - добавил Мирошниченко.

По его мнению, при бронировании работников предприятий одним из ключевых критериев должна стать квалификация.

"Есть технологи, инженеры, которые имеют квалификацию и знания, без которых производство остановится. Этих людей нужно выделить и предоставить им отсрочку от мобилизации - без них экономика не восстановится. Нам нужно не восстанавливать старые предприятия, а строить новые, основанные на современных технологиях", - говорит Мирошниченко.

Также он призывает государство найти баланс между удовлетворением дефицита кадров на фронте и в экономике. Чтобы компенсировать нехватку кадров, нужно повысить квалификацию женщин, лиц с инвалидностью и людей пенсионного возраста.

"Нужно достучаться до них и попросить выйти на рынок труда, хотя бы на время войны. Для них нужно создать условия и экономические стимулы", - отметил президент Конфедерации работодателей Украины.

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