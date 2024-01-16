Во вторник, 16 января, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №10062 о создании электронного реестра военнообязанных.
"За" - 249 голосов. "Против" - 3.
В Минобороны Украины сообщали, что законопроект даст возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.
Благодаря этому:
- будут освобождены средства ПВО, которые сейчас защищают дата-центры от ракетных обстрелов;
- ускорится и расширится доступ ВСУ к разведданным союзников;
- ускорится разработка и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для армии;
- усилится защита данных от кибер-атак.
При этом наиболее скандальные нормы, которые заложены в этот документ, касаются создания реестра военнообязанных. В частности, он будет собирать разные данные о гражданах без их согласия, что, раскритиковали в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады.
Оно заявило, что сведения, которые собирались органами государственной власти на цели, известные гражданам, теперь будут по умолчанию обрабатываться другими органами - от ТЦК до СБУ - для реализации других целей, о которых граждан при сборе данных никто не предупреждал.
Что это за данные?
Помимо стандартной информации вроде ФИО, адреса и места работы, на всех военнообязанных от 17 до 60 лет будет собираться следующее досье:
- номера телефонов, адреса электронной почты
- сведения о владении иностранными языками
- информация о праве на владение оружием
- наличие водительского удостоверения
- данные о родителях военнообязанного
- реквизиты внутреннего и заграничного паспортов, ИНН
- данные о выезде за границу
- информация о судимостях и так далее.
В реестре будет также цифровое изображение военнообязанного. То есть их лица оцифруют и впредь смогут идентифицировать, в том числе, через уличные камеры.