Во вторник, 16 января, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №10062 о создании электронного реестра военнообязанных.

"За" - 249 голосов. "Против" - 3.

В Минобороны Украины сообщали, что законопроект даст возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Благодаря этому:

- будут освобождены средства ПВО, которые сейчас защищают дата-центры от ракетных обстрелов;

- ускорится и расширится доступ ВСУ к разведданным союзников;

- ускорится разработка и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для армии;

- усилится защита данных от кибер-атак.

При этом наиболее скандальные нормы, которые заложены в этот документ, касаются создания реестра военнообязанных. В частности, он будет собирать разные данные о гражданах без их согласия, что, раскритиковали в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады.

Оно заявило, что сведения, которые собирались органами государственной власти на цели, известные гражданам, теперь будут по умолчанию обрабатываться другими органами - от ТЦК до СБУ - для реализации других целей, о которых граждан при сборе данных никто не предупреждал.

Что это за данные?

Помимо стандартной информации вроде ФИО, адреса и места работы, на всех военнообязанных от 17 до 60 лет будет собираться следующее досье:

- номера телефонов, адреса электронной почты

- сведения о владении иностранными языками

- информация о праве на владение оружием

- наличие водительского удостоверения

- данные о родителях военнообязанного

- реквизиты внутреннего и заграничного паспортов, ИНН

- данные о выезде за границу

- информация о судимостях и так далее.

В реестре будет также цифровое изображение военнообязанного. То есть их лица оцифруют и впредь смогут идентифицировать, в том числе, через уличные камеры.