В реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах, который ведет МВД – 16 тысяч человек. В декабре этого года ввели уточняющую анкету. Ею уже воспользовались 1600 граждан Украины, чьи родственники исчезли.



Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью телеканалу "Рада".



"Очень многие наши граждане уехали за границу. Мы не могли сравнить соответствующие ДНК тех тел, которые в бюро судебно-медицинских экспертиз, с ДНК родных, которые за границей. Потому и здесь мы пытались достаточно быстро все сделать", – объяснил Игорь Клименко.



МВД обратилось к гражданам Украины, которые находятся за границей (в первую очередь – в Польше и Германии), чтобы они сдали свои образцы ДНК для сравнения.



Что касается других стран, то МВД работает с Международным комитетом пропавших без вести и уже скоро объявит прием заявок граждан, находящихся за границей в странах ЕС и желающих сдать ДНК.

Напомним, в мае в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести. В реестре будут отражаться ФИО, место и дата рождения, семейное положение, место проживания, время исчезновения и приметы лица, а также наличие/отсутствие судебного решения про признания лица без вести пропавшим или объявленным умершим.

В октябре МВД сообщили, что в Украине пропавшими без вести считаются более 26 тысяч человек. Из них 15 тысяч - военные, а 11 тысяч - гражданские.

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