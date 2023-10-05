В Украине пропавшими без вести считаются более 26 тысяч человек. Из них 15 тысяч - военные, а 11 тысяч - гражданские.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в эфире телемарафона.

"По состоянию на сейчас более 26 тыс. человек находятся в розыске как пропавшие без вести при особых обстоятельствах. Из них 11 тыс. – это гражданские, около 15 тыс. – военные", - рассказал Тимченко.

Их данные внесены в специальный реестр. Выписки из него получили почти 9 тыс. семей.

Напомним, в мае в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести. В реестре будут отражаться ФИО, место и дата рождения, семейное положение, место проживания, время исчезновения и приметы лица, а также наличие/отсутствие судебного решения про признания лица без вести пропавшим или объявленным умершим.

Ранее Минреинтеграции описало алгоритм действий для членов семей пропавших без вести военнослужащих ВСУ.

Также сообщалось, что власти Украины закупили оборудование для отбора, оцифровки и хранения ДНК-образцов у военных. Законодательством предусмотрено обязательный отбор биологического материала у военнослужащих, а также членов добровольческих формирований территориальных громад.