Сегодня Рада рассмотрит законопроект о создании электронного реестра военнообязанных
Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект №10062 о создании электронного реестра военнообязанных.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
Заявляется, что электронный реестр предоставит Минобороны возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.
Как сообщается, благодаря этому:
- будут освобождены средства ПВО, которые сейчас защищают дата-центры от ракетных обстрелов;
- ускорится и расширится доступ ВСУ к разведданным союзников;
- ускорится разработка и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для армии;
- усилится защита данных от кибер-атак.
Минобороны, презентуя документ, сделало главный акцент на защите от киберугроз и цифровизации работы военных структур.
Но наиболее скандальные нормы, которые заложены в этот документ, касаются создания реестра военнообязанных.
Положение о том, что реестр будет собирать всевозможные данные на граждан без всякого их на то согласия, раскритиковало даже Главное научно-экспертное управление Рады.
Оно заявило, что сведения, которые собирались органами государственной власти на цели, известные гражданам, теперь будут по умолчанию обрабатываться другими органами - от ТЦК до СБУ - для реализации других целей, о которых граждан при сборе данных никто не предупреждал.
Что это за данные?
Помимо стандартной информации вроде ФИО, адреса и места работы, на всех военнообязанных от 17 до 60 лет будет собираться следующее досье:
- номера телефонов, адреса электронной почты
- сведения о владении иностранными языками
- информация о праве на владение оружием
- наличие водительского удостоверения
- данные о родителях военнообязанного
- реквизиты внутреннего и заграничного паспортов, ИНН
- данные о выезде за границу
- информация о судимостях и так далее.
В реестре будет также цифровое изображение военнообязанного. То есть их лица оцифруют и впредь смогут идентифицировать в том числе через уличные камеры.
Очевидно, это делается для того, чтобы впоследствии упростить поиск военнообязанного или введение против него каких-либо санкций (которые были ранее предложены в законопроекте о мобилизации).
Напомним, что в первом чтении данный законопроект был принят в начале ноября. Подробнее о нем читайте в отдельном материале.
При этом норму законопроекта, что реестр будет аккумулировать и обрабатывать данные для военного учета граждан без их согласия, раскритиковало Главное научно-экспертное управление Верховной Рады.
Ранее в Минобороны назвали сроки внесения в Верховную Раду новой редакции законопроекта о мобилизации