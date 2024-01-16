Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект №10062 о создании электронного реестра военнообязанных.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

Заявляется, что электронный реестр предоставит Минобороны возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Как сообщается, благодаря этому:

будут освобождены средства ПВО, которые сейчас защищают дата-центры от ракетных обстрелов;

ускорится и расширится доступ ВСУ к разведданным союзников;

ускорится разработка и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для армии;

усилится защита данных от кибер-атак.

Минобороны, презентуя документ, сделало главный акцент на защите от киберугроз и цифровизации работы военных структур.

Но наиболее скандальные нормы, которые заложены в этот документ, касаются создания реестра военнообязанных.

Положение о том, что реестр будет собирать всевозможные данные на граждан без всякого их на то согласия, раскритиковало даже Главное научно-экспертное управление Рады.

Оно заявило, что сведения, которые собирались органами государственной власти на цели, известные гражданам, теперь будут по умолчанию обрабатываться другими органами - от ТЦК до СБУ - для реализации других целей, о которых граждан при сборе данных никто не предупреждал.

Что это за данные?

Помимо стандартной информации вроде ФИО, адреса и места работы, на всех военнообязанных от 17 до 60 лет будет собираться следующее досье:

- номера телефонов, адреса электронной почты

- сведения о владении иностранными языками

- информация о праве на владение оружием

- наличие водительского удостоверения

- данные о родителях военнообязанного

- реквизиты внутреннего и заграничного паспортов, ИНН

- данные о выезде за границу

- информация о судимостях и так далее.

В реестре будет также цифровое изображение военнообязанного. То есть их лица оцифруют и впредь смогут идентифицировать в том числе через уличные камеры.

Очевидно, это делается для того, чтобы впоследствии упростить поиск военнообязанного или введение против него каких-либо санкций (которые были ранее предложены в законопроекте о мобилизации).

Напомним, что в первом чтении данный законопроект был принят в начале ноября. Подробнее о нем читайте в отдельном материале.

При этом норму законопроекта, что реестр будет аккумулировать и обрабатывать данные для военного учета граждан без их согласия, раскритиковало Главное научно-экспертное управление Верховной Рады.

Ранее в Минобороны назвали сроки внесения в Верховную Раду новой редакции законопроекта о мобилизации