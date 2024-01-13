В новом законопроекте о мобилизации с украинских депутатов могут снять бронь от военной службы.

Об этом пишет издание "РБК-Украина". И об этом же ещё вчера написала нардеп Марьяна Безуглая у себя в Фейсбуке.

"Пока варианта не видно. Понятно, что нужно расширять базу мобилизованных. Но как это сделать без карательных мер для уклоняющихся, непонятно. Очевидно, будем убирать бронь для депутатов, чиновников и тому подобное, чтобы показать, что все равны. Практического смысла в этом немного, но в противном случае народ не поймет", - сказал в разговоре с изданием один из депутатов от "Слуги народа".

Информацию прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Таким образом, вполне вероятно, что отсрочку от мобилизации нардепам действительно могут снять.

Впрочем, очевидно, что со стороны властей это будет исключительно популистский ход. В первую очередь, чтобы несколько сбить волну возмущения этим законопроектом в обществе.

При этом едва ли ключевые и важные для Банковой депутаты будут мобилизованы. Зато эту норму, возможно, будут использовать для давления на оппозицию - выписывая особо неугодным нардепам повестки и отправляя их на фронт", - пишет "Политика Страны".

Ранее в Офисе президента прогнозировали, что закон о мобилизации примут через несколько дней или недель после правок.

"Я думаю, что несколько дней, максимум недель и закон будет всё же проголосован в первом, втором чтении. Ну, подразумевается с учётом ещё дополнительных правок, которые нужно внести", - сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Мы также рассказывали, как именно планируют переписать законопроект о мобилизации.