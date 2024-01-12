Жителям Прикарпатья предлагают работу по строительству фортификаций в Донецкой области в качестве отсрочки от мобилизации. Всего нужны 300 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной военной администрации.

Как говорится в тексте, заработная плата будет составлять 20 тысяч гривен, людей обеспечат жильем и питанием.

Те, кто согласятся помочь со строительством оборонных сооружений, получат отсрочку от призыва на период строительства.

Тем временем правительство Украины выделило дополнительные 2,5 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

По словам премьера, что 1,4 млрд из этих средств пойдут непосредственно на фортификации, а еще 1,1 млрд - на обустройство полос невзрывных заграждений.

Напомним, в конце ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина построит оборонительные укрепления от Донбасса до западных территорий.

Также сообщалось, что Украина строит три линии обороны и зимой откажется от наступательных действий. Такой сценарий готовится на случай проблем с западной военной помощью.