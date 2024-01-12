В Офисе президента прогнозирует принятие законопроекта о мобилизации через несколько дней или недель после того, как в него внесут поправки.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Я думаю, что несколько дней, максимум недель и закон будет все же проголосован в первом, втором чтении. Ну, подразумевается с учетом еще дополнительных правок, которые нужно внести", - сказал он.

Подоляк заверил, что в отредактированной версии будут учтены позиции всех комитетов, а не только оборонного.

Ранее о том, какие правки депутаты предложили внести в законопроект, сообщила депутат Марьяна Безуглая. В частности предлагается убрать несколько скандальных норм. Среди них пункт о внесении уклонистов в реестр должников. Это подразумевало целый ряд ограничений: от блокировки банковских карт, недвижимости и другого имущества до запрета выезда за границу.

Также, судя по всему, в Раде пытаются убрать еще одну скандальную норму - об электронных повестках.

Среди нашумевшего также возвращение отсрочки от мобилизации для лиц с инвалидностью ІІІ группы.

Напомним, что Кабмин отозвал из Рады скандальный законопроект о мобилизации.

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