Многие мобилизованные украинцы были отправлены на фронт без должной подготовки.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

"Мы много получаем историй, когда человека мобилизовали. Он обучился, уже вроде как пройден курс, и человек оказывается на передовой, а потом выявляется, что во время обучения одну гранату кинули или постреляли два рожка - и больше не имеют никаких навыков", - сказал депутат.

Поэтому в рекомендациях к правительственному законопроекту о мобилизации депутаты указали, что каждый мобилизованный должен пройти обязательный курс военной подготовки.

Ранее летом Марьяна Безуглая рассказала о проблемах с медициной в армии. По ее словам, многие боевые медики не проходят подготовку, часть из них вообще учится по Ютюбу.

А весной комбат 46-й бригады ВСУ с позывным "Купол" рассказал американским СМИ, что в его батальон поступают неподготовленные бойцы, которые "боятся звука выстрела", "бросают все и бегут".

"Я получаю 100 новых солдат. Мне не дают времени на подготовку. Они говорят: "Веди их в бой". А эти солдаты просто бросают все и бегут. И все", - рассказал американским журналистам комбат.