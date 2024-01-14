В новом законопроекте о мобилизации откажутся от практики предоставления отсрочки по группам инвалидности и перейдут к выдаче отсрочек по конкретным болезням.

Об этом заявила народный депутат Елена Мошенец в эфире телемарафона.

"Последний вариант, о котором я слышала, предполагает не группы инвалидности, а определенные конкретные заболевания, которые позволят либо иметь отсрочку от мобилизации, либо не быть мобилизованными. Это касается не только самих военнообязанных, но и членов их семей", - рассказала она.

По словам Мошенец, третья группа инвалидности, по которой в первом варианте законопроекта предлагалось отменить право на отсрочку, включает разные заболевания.

"Есть такие, с которыми действительно можно выполнять определенные обязанности, а есть такие, с которыми ни в коем случае нельзя. Туберкулез, о котором много говорилось, например", - сказала нардеп.

Ранее Марьяна Безуглая заявила, что в новом законопроекте о мобилизации с украинских депутатов могут снять бронь от военной службы.

Напомним, в Офисе президента прогнозируют принятие законопроекта о мобилизации через несколько дней или недель после того, как в него внесут поправки.