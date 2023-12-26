В законопроекте, внесенном в Раду, есть возможность мобилизовать инвалидов третьей группы
Одно положений законопроекта по военной службе, который Кабине министров внес вчера в Верховную Раду - возможность мобилизовать инвалидов третьей группы.
Об этом говорится в тексте законопроекта.
Помимо отмены отсрочки от мобилизации для лиц с инвалидностью 3 группы, также отсрочки не будет у лиц, чья жена - инвалид 3 группы. В законопроекте предлагается оставить отсрочку только для мужчин, чьи жены имеют 1 и 2 группы инвалидности.
Полный список заболеваний, по которым человеку присваивается третья группа - на скриншотах постановления Кабмина №10 от 2015 года.
Приводим отдельные заболевания оттуда:
- отсутствие одного глаза, слепота на один глаз
- паралич кисти, культя верхней конечности, отсутствие пальцев
- культя бедра или голени. Укорочение ноги на 7 сантиметров или более
- отсутствие почки, легкого или мочевого пузыря
- кастрация у мужчин
- неоперабельный дефект челюсти, при котором человек не может нормально жевать и теряет вес
- карликовость с ростом ниже 130 сантиметров у мужчин и 120 сантиметров у женщин.
Ранее мы писали о том, что Кабинет министров Украины внес в Раду проект закона о мобилизации.
Также мы писали о том, какие основные положения законопроекта об изменениях по мобилизации в Украине.