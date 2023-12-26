Одно положений законопроекта по военной службе, который Кабине министров внес вчера в Верховную Раду - возможность мобилизовать инвалидов третьей группы.

Об этом говорится в тексте законопроекта.

Помимо отмены отсрочки от мобилизации для лиц с инвалидностью 3 группы, также отсрочки не будет у лиц, чья жена - инвалид 3 группы. В законопроекте предлагается оставить отсрочку только для мужчин, чьи жены имеют 1 и 2 группы инвалидности.

Полный список заболеваний, по которым человеку присваивается третья группа - на скриншотах постановления Кабмина №10 от 2015 года.

Приводим отдельные заболевания оттуда:

- отсутствие одного глаза, слепота на один глаз

- паралич кисти, культя верхней конечности, отсутствие пальцев

- культя бедра или голени. Укорочение ноги на 7 сантиметров или более

- отсутствие почки, легкого или мочевого пузыря

- кастрация у мужчин

- неоперабельный дефект челюсти, при котором человек не может нормально жевать и теряет вес

- карликовость с ростом ниже 130 сантиметров у мужчин и 120 сантиметров у женщин.

Ранее мы писали о том, что Кабинет министров Украины внес в Раду проект закона о мобилизации.

Также мы писали о том, какие основные положения законопроекта об изменениях по мобилизации в Украине.