Появилось новое вечернее обращение Владимира Зеленского.

Основное в обращении президента:

Рассказал о телефонном разговоре с премьер-министром Нидерландов, который готовит к отправке в Украину первые самолеты F-16.

Сообщил о встрече с главой МИД Польши Сикорским. Назвал это началом восстановления отношений.

Рассказал о встрече с министром обороны, среди прочего обсуждали мобилизацию.

Сообщил о встрече с дипломатами, которые получили задания на следующий год.

Война в Украине идет уже 667-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Торецке Донецкой области от российских авиаударов погибли три человека, пятеро ранены. Были прилеты по объектам гражданской инфраструктуры, чьи сотрудники пострадали. Воздушные силы утром заявили, что были сбиты 34 российских дронов их 35. В Киевской области ночью были прилеты по складу.

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