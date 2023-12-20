Сегодня вечером, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное видеообращение.

Основное из сказанного президентом:

Зеленский рассказал о селекторном совещании с военными, МВД и разведкой. Также обсуждался вопрос об ускорении поставок дронов на фронт. Сообщил о совещании, где рассматривался вопрос об упрощении поездок журналистов на фронт.

Ранее мы сообщали главные выводы из итоговой пресс-конференции президента Зеленского.

Война в Украине идет уже 665-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ атакует на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, имея преимущество в вооружении и в количестве личного состава. Под Бахмутом цель РФ - начать наступление на Часов Яр, чтобы в конечном счете выйти на границы Донецкой области. В Харьковской области россияне продолжают штурм в районе Синьковки с целью создания плацдарма для дальнейшего наступления на Купянск.

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