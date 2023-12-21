Появилось новое вечернее обращение президента.

Основное в обращении Владимира Зеленского:

Рассказал о совещаниях с ГУР по российской оборонке и с правительством по финпомощи Евросоюза.

Прокомментировал свой телефонный разговор с генсеком ООН о безопасности в Черном море и продовольственной безопасности.

Сообщил, что еще 20 семей погибших Героев Украины получили сертификаты на квартиры.

Война в Украине идет уже 666-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Сильные бои происходят в районе Новомихайловки - к югу от Марьинки. Россияне продолжают продвигаться к западу и юго-западу от Бахмута, пытаясь создать предпосылки для наступления на Часов Яр. Авдеевский коксохимзавод полностью разбит из-за обстрелов и как промышленное предприятие не подлежит восстановлению.

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