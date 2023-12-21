Совещание с разведкой и беседа с генсеком ООН. Вечернее обращение Зеленского
Появилось новое вечернее обращение президента.
Основное в обращении Владимира Зеленского:
- Рассказал о совещаниях с ГУР по российской оборонке и с правительством по финпомощи Евросоюза.
- Прокомментировал свой телефонный разговор с генсеком ООН о безопасности в Черном море и продовольственной безопасности.
- Сообщил, что еще 20 семей погибших Героев Украины получили сертификаты на квартиры.
Война в Украине идет уже 666-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Сильные бои происходят в районе Новомихайловки - к югу от Марьинки. Россияне продолжают продвигаться к западу и юго-западу от Бахмута, пытаясь создать предпосылки для наступления на Часов Яр. Авдеевский коксохимзавод полностью разбит из-за обстрелов и как промышленное предприятие не подлежит восстановлению.
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