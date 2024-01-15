Правительство внесет новую редакцию законопроекта о мобилизации в Верховную Раду не в ближайшие дни – речь идет о неделях.

Об этом заявила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.

Калмыкова подчеркнула, что новая редакция законопроекта должна пройти определенный путь согласования в правительстве.

У замглавы Минобороны попросили конкретизировать сроки внесения законопроекта в Раду.

"Мы бы хотели, чтобы это были дни, но мы понимаем, что это будет, скорее всего, несколько недель", – ответила чиновница.

Позже Калмыкова добавила, что начало реализации норм законопроекта также ожидается в течение недель или месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что в новом законопроекте о мобилизации с украинских депутатов могут снять бронь от военной службы.

Также нардеп Марьяна Безуглая говорила, что в обновленном законопроекте о мобилизации могут заменить группы инвалидности, не подлежащие призыву, на перечень конкретных болезней. Эта идея связана еще и с тем, что Минздрав планирует ликвидировать медико-социальные экспертизу, а постепенно и группы инвалидности.