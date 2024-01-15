Группы инвалидности, не подлежащие призыву, могут заменить на перечень конкретных болезней - Марьяна Безуглая
Нардеп Марьяна Безуглая подтверждает, что в обновленном законопроекте о мобилизации могут заменить группы инвалидности, не подлежащие призыву, на перечень конкретных болезней.
"Такой вариант действительно обсуждался: убрать группы инвалидности из закона и написать, что порядок определяется Кабмином. И тогда Кабмин будет определять, например, что онкобольные или больные туберкулезом не подлежат призыву, а часть лиц с третьей группой инвалидности подлежат. Эти предложения шли от главкома Залужного, о чем он публично отметил в брифинге", - пишет Безуглая.
Идея связана еще и с тем, что Минздрав планирует ликвидировать медико-социальные экспертизу, а постепенно - и группы инвалидности.
Будет ли наверняка внесена такая норма в обновленный законопроект, она не знает.
Ранее мы писали о том, что в законопроекте о мобилизации могут отказаться от практики предоставления отсрочки по группам инвалидности.
Также мы писали о том, как планируют переписать законопроект о мобилизации.
А также, что в Офисе президента прогнозируют, что закон о мобилизации примут через несколько дней или недель после правок.