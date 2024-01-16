В новом законопроекте о мобилизации хотят убрать норму о демобилизации после 36 месяцев службы.

Об этом заявляет народный депутат Алексей Гончаренко.

Он считает, что таким образом хотят снизить потребность в новых мобилизованных. Но полагает, что это в корне неправильный подход.

"Люди не рабы. Они имеют право на конечный срок службы. Если кто думает, что можно. Всех переиграть, убрать демобилизацию после 36 месяцев и тогда не нужна будет мобилизация - он ошибается", - заявил Гончаренко.

Также сообщалось, что в новом законопроекте о мобилизации с украинских депутатов могут снять бронь от военной службы.

Кроме того, в обновленном законопроекте о мобилизации собираются отказаться от практики предоставления отсрочки по группам инвалидности и перейти к выдаче отсрочек по конкретным болезням.

Ранее заместитель министра обороны Наталья Калмыкова заявила, что правительство внесет новую редакцию законопроекта о мобилизации в Верховную Раду не в ближайшие дни – речь идет о неделях. Начало реализации норм законопроекта также ожидается в течение недель или месяца.