На днях Кабинет министров презентовал Национальную стратегию доходов до 2030 года.

Разработка документа была вполне ожидаемой: это один из структурных маяков, прописанных в меморандуме с МВФ, который Украина должна выполнить уже в 2023 году. Его цель — найти источники дополнительных поступлений в бюджет на уровне 3-4% ВВП. Поэтому изначально было понятно, что речь пойдет о непопулярных мерах, в том числе повышении налогов.

Также, в связи с официально заявленным курсом на вступление в ЕС и начало переговоров по этому поводу, понятно, что довольно жесткие европейские нормы по налогам (одни из самых жестких в мире по величине ставок) так или иначе будут внедрять и в Украине.

Впрочем, такого жесткого закручивания гаек, как это прописано в стратегии, никто не ожидал. Фактическая документ ликвидирует упрощенку и отменяет ФЛП, вводит тотальную слежку за банковскими счетами украинцев, увеличивает ренту, экологический налог и акцизы, вводит новые полномочия для налоговиков и таможни. А ряд экспертов трактует некоторые пункты стратегии как введение 18%-ного налога с перечислений на карты.

И это далеко не полный перечень нововведений, которые власти готовят для людей и бизнеса.

"С разработкой Нацстратегии сильно затянули, лепили под конец года и буквально на коленке, ни с кем не обсуждали, не было диалога с экспертным сообществом. В документе очень много социально чувствительных вещей, поэтому не удивительно, что он сразу же стал скандальным", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По словам главы секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, сам факт принятия документа еще не значит, что тут же все резко поменяется с налогами. Чтобы заработало большинство норм, нужно еще вносить изменения в законодательство и Налоговый кодекс. Но часть нововведений станет реальностью уже в следующем году.

Кроме того, доводя налоги до европейского уровня, стратегия не предусматривает каких-либо бонусов предпринимателям, существующих в ЕС в виде, например, субсидий и господдержки. То есть, украинский бизнес может оказаться в ситуации, когда в отношении него государство применяет европейские налоговые нормы, но без европейских возможностей поддержки.

Разбирались, что изменится по налогам для людей и бизнеса.

Как поменяют налоги для людей

Для рядовых граждан в новой стратегии доходов прописано не так много новаций. Но они все же есть.

Самые важные - начало тотальной слежки за доходами украинцев и изменения налога на доходы физлиц.

Уже с 2025 года могут полностью отменить банковскую тайну. Как говорится в тексте стратегии, после реализации мер по усовершенствованию системы защиты информации в ГНС, банки, другие финучреждения и платежные системы должны будут открыть для налоговой службы банковскую тайну, тайну по предоставлению платежных услуг об объемах и обороте денег на счетах.

Это значит, что банковские счета - причем как частных лиц, так и бизнеса - станут полностью прозрачными для налоговиков. Это первый звоночек, который тут же запустил массовые рассуждения в экспертных кругах и в соцсетях о тотальном налогообложении любых поступлений на банковские карты. Но вернемся к теме взимания 18% с каждого перевода на карту чуть позже.

Еще один интересный нюанс — анонсированные изменения налога на доходы физлиц. Сейчас, напомним, он составляет 18%, и вычитается со всех официальных доходов украинцев.

Правительство предлагает перейти к прогрессивной шкале НДФЛ: чем больше получаешь, тем больше платишь. Такая система действует в большинстве стран Европы, в США и ряде других государств.

Причем верхняя планка налога может быть очень высокой - до 50%, то есть фактически государству нужно отдавать половину заработка.

Отметим, что "плавающий" НДФЛ в Украине уже был. Но ставки налога отличались не очень существенно: составляли 15% и 20%. В 2016 году от этой системы отказались и сделали 18% для всех. Что тут же дало положительный эффект, говорится в Стратегии. Если в 2015 году собрали 73,5 млрд гривен, то в 2016 году — больше 106 млрд. Такое увеличение поясняется, главным образом, тем, что невысоких официальных зарплат, с которых отчисляли 15% НДФЛ, в стране на тот момент было намного больше, чем высоких (с которых платили 20%). И лишние плюс 3% на небольшие доходы украинцев перекрыли минус 2% с доходов выше среднего.

Нынешняя реформа предусматривает возврат к прогрессивной шкале НДФЛ. Но какие будут ставки для высоких зарплат - прежние 20% или 40-50% - в документе не прописано. Нет также информации, какие именно доходы будут считаться высокими.

Также неясно, когда именно могут внедрить новую систему НДФЛ. Говорится лишь, что это случится не ранее, чем проведут другие реформы, в том числе по раскрытию банковской тайны, а это должно произойти в 2025-2027 годах. Из этого следует, что НДФЛ будут менять уже после 2027 года.

"Сам подход - внедрение прогрессивной шкалы НДФЛ - правильный, он применяется во многих странах, причем, чем больше степень расслоения общества по доходам, тем больше уровней прогрессивной шкалы. Например, в США 7 ставок налога на доходы физлиц в зависимости от уровня их доходов. Но важно определить уровень дохода, с которого налоги вообще не отчисляются, а также выставить верхнюю планку так, чтобы она не сильно ударила по среднему классу. Скажем, для зарплат в 1-1,5 тысячи долларов ставить большой налог нецелесообразно. По моему мнению, высокий НДФЛ можно применять на доходе примерно в 500 тысяч гривен в месяц", - говорит экономист Алексей Кущ.

Но параллельно государству придется решить проблему зарплат в конвертах. Потому что, если для миллионов украинцев в связи с введением прогрессивной шкалы налоги возрастут, то сразу вырастет и доля "теневых" зарплат. И взимать повышенный НДФЛ будет просто не с кого.

В пояснениях к этому пункту в Нацстратегии дают разбивку по размеру зарплат в Украине. По итогам 6 месяцев 2023 года львиная доля — почти 53,4% - это заплаты от 6,7 до 20,1 тысяч гривен. Зарплат от 20,1 до 100,5 тысяч тоже немало - около 25,5%. Следующая категория — зарплаты до 200 тысяч — занимает всего чуть больше 1% в общей структуре доходов украинцев. А зарплат более 200 тысяч гривен всего 0,19%. В этой группе фигурирует средняя зарплата 648 тысяч гривен, и получали ее в 2023 году 14,2 тысячи украинцев. В то же время довольно много граждан — почти 20% - имеют официальную зарплату меньше 6700 гривен. И для них по новой реформе НДФЛ обещают улучшения.

В частности, персональную социальную помощь, которой хотят заменить необлагаемый налогом минимум, который есть сейчас (он составляет всего 1,4 прожиточных минимума, а это чуть больше 3 тысяч гривен в месяц). Также могут расширить список так называемых налоговых вычетов - расходов, с которых налог не взимают. Это, например, обучение детей, запуск бизнеса и т.п., как пишет в своем телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк. В стратегии среди оснований для уменьшения налоговой базы по НДФЛ называют также лечение, улучшение бытовых и жилищных условий и "меры по развитию собственного трудового потенциала".

Отметим, что налоговые льготы есть и сейчас. Можно подать документы на возврат уплаченного чересчур большого НДФЛ и получить сумму, которая, например, ушла на оплату контрактного обучения ребенка в вузе. Но там есть большой список ограничений. Скажем, по той же учебе должно быть именно первое высшее образование; если человек уже учился на бюджете, ничего не компенсируют. Поэтому в реальности получить компенсацию не так просто.

За 10 месяцев этого года налоговую скидку получили всего 79,8 тысяч человек - им начислили чуть больше 316 тысяч гривен.

Как это будет работать с внедрением прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц, пока неясно.

Еще одно важное нововведение, которое может коснуться многих украинцев, - налог на недвижимость. Сейчас его берут за "лишнюю" жилплощадь. В стратегии предлагается отказаться от привязки к площади и ориентироваться на рыночную стоимость объектов.

"Логика в этом есть, потому что, например, цены квартиры в 70 квадратов в новом ЖК в центре Киева и в старой панельке в районном центре могут отличаться в разы. Почему же за них нужно платить одинаковый налог?" - говорит Кущ.

При этом, по его мнению, стоит пересмотреть сам принцип, когда налог на недвижимость начисляют на единственное и далеко не всегда элитное жилье семьи.

"Налогом на недвижимость должна облагаться либо действительно роскошная недвижимость (стоимостью от 500 тысяч долларов и выше), либо недвижимость, которую человек использует в коммерческих целях, например, сдает в аренду. А лучше вообще отказаться от дробления имущественного налога на подвиды - с недвижимости, авто и т.д. - и заменить его единым сбором "на роскошь", а уже в эту категорию включать и дорогую недвижимость, и автомобили, яхты и др.", — отметил Кущ.

Впрочем, о такой трансформации налогов в стратегии ничего не сказано. Поэтому владельцы более-менее просторных квартир в 60-70 квадратов в новых домах могут столкнуться с резким повышением налога на недвижимость. Ведь такое жилье стоит не меньше 100 тысяч долларов, и даже 0,1% от рыночной стоимости - это уже 100 долларов, тогда как сейчас насчитывают всего несколько сотен гривен.

Придется ли платить 18% с поступлений на банковские карты

Вернемся к вопросу 18% с каждого поступления денег на банковскую карту. Эту тему после презентации Нацстратегии обсуждают в соцсетях, пожалуй, наиболее активно.

"Любые доходы на карту физлица облагаются налогом в 18%. Теперь многие карты закроют и перейдут в кэш. Я пенсионную карту открыл, потому что детям помогаю и бросаю с нее деньги на их карты. Но почему дочка должна платить дополнительно 18% с моей пенсии, с которой я уже все налоги заплатил за 46 лет трудового стажа? Лучше пенсию буду снимать с карты и детям давать наличку. Где логика таких инициатив?" - написал на своей странице в Фейсбуке глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

На самом деле о 18% с каждого поступления на банковскую карту в Нацстратегии ничего не сказано. Но есть несколько пунктов, которые и запустили эту страшилку.

Во-первых, пункт об отмене банковской тайны и допуску налоговиков к счетам украинцев с предоставлением информации об обороте средств.

Во-вторых, пункт о том, что планируется отменить институт регистрации ФЛП. А статус предпринимателя человек будет получать автоматически после открытия в банке счета "для ведения предпринимательской деятельности". Если такой счет будет закрыт, то и гражданин перейдет из категории предпринимателей в категорию обычных людей, и, соответственно, потеряет право платить налоги по ставкам для бизнеса. Также указано, что "все доходы физлиц, полученные вне рамок предпринимательской деятельности, будут подлежать налогообложению по ставке налога на доходы физлиц".

Экономист Даниил Монин говорит, что этот пункт можно трактовать так, что за любые поступление на банковские карты придется платить 18%.

В то же время Олег Пендзин пояснил, что на практике речь, скорее всего, будет идти о выборочной верификации по карточным счетам.

"Например, если вам за неделю пришло 40 перечислений от разных людей, то могут попросить пояснить, что это за деньги, и не идет ли речь о получении оплаты за товар или услуги. Если пояснить не сможете, то вот вам 18% налога на полученный доход. Но если разово зашел перевод от родственника, то никто не станет выкручивать руки", - говорит эксперт.

Кущ добавляет, что автоматическое списание 18% с поступлений на банковские карты (многие говорят даже об этом) вообще нереально, так как человек, даже получив деньги на карту, которые можно записать в доход, должен отразить их в своей годовой налоговой декларации и заплатить с них налог в 18%. До этого списывать налоги никто не будет.

Поэтому единственное, что грозит украинцам, - усиление финмониторинга и налоговой дисциплины. То есть, если за этот вопрос возьмутся всерьез, могут отследить, сколько денег получено на карту за год, и сравнить их с суммой в налоговой декларации или же спросить, почему поступления были, а декларации по итогам года человек так и не подал.

Но вполне возможно, этот пункт как-то расширят или уточнят по мере разработки законодательной базы под налоговую реформу.

Бизнес без ФЛП

Что касается бизнеса, то для него в Нацстратегии припасено немало неприятных сюрпризов. Это касается всех — от малых предпринимателей до крупных компаний.

Самым большим шоком для бизнес-сообщества стала угроза полной отмены упрощенной системы. Напомним: упрощенка уже давно была одним из главных раздражителей для МВФ, который не раз указывал, что система используется для ухода от налогообложения крупным бизнесом.

Вместе с тем власти до последнего отрицали возможность "убийства упрощенки". Глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев еще недавно рассуждал о внедрении в Украине "польской" модели для ФЛП. Она предусматривает плавающую ставку налога (от 3% до 25% в зависимости от оборота и сферы деятельности), а также очень высокие по сравнению с украинскими лимиты. Например, аналог нашей первой группы ФЛП в Польше - фирмы с годовым оборотом до 2 млн евро.

И тут в Нацстратегии появился целый раздел о фактически полном отказе от упрощенки. О чем идет речь?

"Третью группу ФЛП объединят со второй, а для юрлиц, которые на ней пребывают, в течение трех лет будут постепенно повышать ставку налога до 18% (сейчас они платят 5% - Ред.). В дальнейшем же компаниям вообще запретят пользоваться этой системой. Также предусмотрено повышение ставок для физлиц-предпринимателей. Для второй-третьей групп будет от 3% до 17% (сейчас 3-5% - Ред.), в зависимости от вида деятельности. Первую группу ФЛП сузят: в ней можно будет работать только по некоторым видам деятельности, которые определят позже. Плюс планируют отменить фиксированный единый налог (сейчас это около тысячи гривен в месяц), вместо него нужно будет платить процент с дохода. Кроме того, всех упрощенцев обяжут пользоваться РРО и вести учет товаров", — пояснил нам Андрей Забловский.

"По сути это и есть убийство упрошенки. И дело даже не столько в налогах, сколько в отчетности. Потому что для учета товаров по стандартам ГНС предприниматель должен будет или сам стать бухгалтером, или этого бухгалтера нанять. А это значит, что микробизнес, который сейчас получает конкурентное преимущество за счет экономии на той же бухгалтерии, такового уже иметь не будет. А это значит, что многие просто закроют бизнес", — говорит Монин.

Но похоже, с ФЛП решили разобраться раз и навсегда.

Расширение полномочий налоговиков и фискалов

Планируется также масштабная реформа налоговой и таможенной служб.

Полномочия фискалов заметно расширят.

Во-первых, им откроют полный доступ к банковским счетам физических и юридических лиц. Кроме того, хотят слить в единую систему данные по возмещению НДС, движению подакцизных товаров, платежам и т.д, и синхронизировать эти данные с европейскими системами. То есть, налогоплательщик в буквальном смысле будет перед налоговой как на ладони.

Во-вторых, налоговая сможет даже без решения суда накладывать аресты на счета и имущество плательщиков за долги и блокировать их до полного погашения задолженности.

Что касается таможни, то ее хотят наделить следственными полномочиями - выявлять рисковые операции, расследовать возможные поставки контрабанды и т.д

Гайки закручивают, а о бонусах забыли

В целом для бизнеса в новой стратегии доходов прописано повышение очень многих налогов - от ренты и экологического сбора до акцизов. Так, по ренте предлагают убрать коэффициенты (снижающие и повышающие) на радиочастотный ресурс, повысить рентные платежи на добычу. По акцизам предусмотрен их пересмотр для алкоголя, табака, топлива.

"Акцизы и так повышают, есть план их постепенного приведения к европейским ставкам. Непонятно, зачем этот процесс еще больше ускорять. Чтобы загнать рынки алкоголя и табака в тень и взвинтить ценники на бензин и дизель, а вместе в ними и все товары, которые подорожают из-за дорогой логистики?" - недоумевает Монин.

Плюс может появиться новый налог на "карбоновый след", изучить опыт начисления которого в Европе предлагает правительство. От этого пострадают как промышленные предприятия, так и аграрии, в частности, животноводы, добавил Монин.

Также Кабмин хочет "присмотреться" к акцизу на сладкие напитки, он может появиться уже с 2027 года.

Параллельно государство будет пересматривать льготы для бизнеса.

"Пока речь идет об аудите. Но прописана и возможная отмена. Например, льгота по нулевому НДС может быть заменена на НДС в 7%", - говорит Монин.

Льгот по НДС у нас сейчас на 50-60 млрд в год, и их, судя по всему, бизнесу доначислят, добавил эксперт.

Он говорит, что многие нормы, прописанные в Нацстратегии, действительно взяты из налоговой практики ЕС.

"Но получилась какая-то сборная солянка. Буквально в каждой европейской стране есть какие-то бонусы, которые соседствуют с не очень приятными для людей и бизнеса требованиями по налогам. Это либо пониженные ставки налога на прибыль, как в Болгарии, или вообще его отсутствие и замена на налог на выведенные капитал, как в Эстонии, льготы по налогам для микробизнеса и частных граждан. У нас же такое впечатление, что взяли все самое худшее, а о бонусах забыли. Если учесть еще и отсутствие дешевых кредитов, блокировки налоговых накладных и попытки выбить налоги авансом, то среда для ведения бизнеса выглядит совсем уж недружественно", — подытожил Монин.