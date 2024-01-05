Власти обсуждают идею бронировать от мобилизации людей с высоким уровнем зарплаты.

Об этом сообщало издание Forbes со ссылкой на источники в Офисе президента и двух фракциях.

По их данным, в Украине критерием для бронирования военнообязанных может стать уплата налогов с официальной зарплаты или доходов. Сейчас такая опция доступна только работникам предприятий со статусом критически важных.

По данным Forbes, рассматривается вариант бронирования от мобилизации для физлиц, уплачивающих в месяц НДФЛ на уровне 6 тысяч гривен, то есть с ежемесячным окладом около 33 400 тысяч грн. Также есть предложение, чтобы предоставлять бронь сотруднику, за которого работодатель платит около 14 500 гривен ЕСВ, что соответствует окладу 66 000 грн.

Позже эту информацию подтвердило "Суспильне" со ссылкой на свои источники.

По их данным, такой вопрос действительно обсуждается и может подниматься на следующем заседании фракции "Слуги народа".

При этом официально идею не выносили на обсуждение ни комитета по нацбезопасности, ни властной фракции.

Комментировать информацию официально представители "Слуги народа" отказываются. А председатель комитета по нацбезопасности Александр Завитневич сказал, что пока это лишь слухи.

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