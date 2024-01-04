Предложение экс-министра экономики Тимофея Милованова мобилизовать украинцев "по жребию", как оказалось, имеет прямые исторические параллели.

Так отбирали, среди прочего, на войну во Вьетнаме, которая была непопулярна в США.

Из-за обвинений в адрес призывных комиссий в предвзятости и в том, что они забирали в армию больше бедных, чем обеспеченных (а также больше "цветных", чем белых), в Америке ввели "призывные лотереи". Первая состоялась в декабре 1969 года, ее показывали по телевизору в прямом эфире. Как предложил и Милованов, там выбирали призывников по дню рождения.

Из барабана доставалась капсула с датой, и далее призыву подлежали родившиеся в этот день мужчины. Первой такой датой стало 14 сентября. Далее по тому же принципу выбирали другие критерии: например, букву, с которой начинается имя (первой выпала J).

Система сразу напоролась на критику - организаторов лотереи упрекали в том, что они плохо встряхивают барабан, и поэтому определенные месяцы имеют больше шансов быть мобилизованными, чем другие.

По этому поводу шли судебные процессы, и алгоритм лотереи на следующий год решили поменять, для чего привлекли математиков, которые определили порядок выборки случайных чисел. Через лотереи призывали таким образом до 1975 года - то есть, до конца войны во Вьетнаме.

Напомним, что бывший министр экономики предложил разыгрывать повестки в лотерею или жеребьевкой по дате рождения. Об этом он написал в соцсети.

Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.