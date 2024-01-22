Чешский министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что Чехия не будет высылать украинцев на родину для службы в армии.

Об этом сообщает телеканал ČT24.

"Таких механизмов не существует, и они, конечно, не будут соответствовать международному праву и обязательствам, которые Чешская Республика имеет в международной сфере", - сказал он.

В стране проживает около 200 тысяч украинских мужчин с различными типами виз. Для их продления необходим действующий украинский паспорт. Оформить новый можно в отделении миграционной службы.

"Его выдача может быть обусловлена наличием действующего военного билета. Это позволило бы выявить тех, кто скрывается за рубежом от мобилизации", - пишет издание.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что они не будут высылать украинских мужчин призывного возраста.

Ранее министр юстиции Германии тоже говорил, что законодательство ФРГ не позволяет выдавать Украине мужчин, которые уехали в Германию, чтобы не подпасть под мобилизацию.

А глава комитета иностранных дел польского Сейма Павел Коваль заявил, что Польша не будет депортировать военнообязанных украинцев, но готова создать условия для того, чтобы они уехали сами.