Эстония не будет высылать украинских мужчин призывного возраста, заявила премьер-министр Кая Каллас.

В интервью изданию The Kiev Independent она рассказала, что обсуждала этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетившим Таллинн на прошлой неделе, но исключила высылку украинцев, поскольку они находятся здесь на законных основаниях.

"Да, мы обсуждали тему украинских беженцев, а точнее, украинских мужчин мобилизационного возраста. Президент Зеленский отметил, что есть люди, которые находятся на передовой, а есть те, кто платит налоги, чтобы иметь возможность финансировать находящихся на поле боя солдат", – сказала Каллас.

Премьер-министр Эстонии сказала, что украинские беженцы имеют право находиться в Эстонии, если соблюдают установленные правила.

"Когда они сюда прибыли, Европейский союз предоставил им временную защиту. Поэтому мы точно не будем делать ничего для их выдачи. Это задача Украины – обращаться к находящимся здесь людям и приглашать их обратно, чтобы помочь своей Родине", - заявила Каллас.

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс уточнил свое заявление, что Таллин "сможет найти и репатриировать" украинцев для службы в армии, если это понадобится Киеву. Такой возможности у Эстонии по международному праву нет.

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