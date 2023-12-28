Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс уточнил свое заявление, что Таллин "сможет найти и репатриировать" украинцев для службы в армии, если это понадобится Киеву.

Ляэнеметс говорит, что такой возможности у Эстонии по международному праву нет.

"Моя позиция сегодня такова: если бы Украина обратилась к Эстонии за помощью в мобилизации проживающих здесь украинских граждан, нам было бы довольно сложно от нее отказаться. По сути, это будет поворот спиной к Украине. Однако следует сказать, что сегодня у нас нет такой возможности (выдачи мужчин мобилизационного возраста Украине - Ред.) по международному праву, для этого требуется отдельное соглашение между странами и как минимум решение на правительственном уровне", - написал Ляэнеметс в соцсетях.

Напомним, начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД Эстонии Янек Мяги заявил, что власти Украины не обращались к ним с просьбой выдать своих граждан мобилизационного возраста.

Ранее мы писали, что депутат Европарламента Мик Уоллес раскритиковал заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс о готовности выдавать Украине мужчин для службы в армии.