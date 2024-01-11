Президент Эстонии Алар Карис призвал снять ограничения на использование Украиной западного оружия по территории РФ.

Об этом Карис сказал сегодня во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским, находящимся с визитом в Таллине.

"Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории агрессора для того, чтобы замедлить продвижение российских войск. И поэтому не должно быть никаких ограничений на те вооружения, которые передаются Украине", - заявил президент Эстонии.

Карис также заверил, что Таллин продолжит поддерживать Украину, в том числе в военном плане.

"Эстония будет поддерживать Украину так долго, как будет длиться война. Мы присоединились к инициативе стран "Большой семерки", чтобы убедиться в оказании двусторонней помощи Украине. Мы также поддержим Украину в период с 2024 по 2027 год. Мы будем каждый год предоставлять Украине 0,25 процентов нашего оборонного бюджета и призываем всех других оказывать помощь Украине", - заявил президент.

Напомним, на Западе запрещают украинской армии наносить удары по территории РФ в границах 1991 года или по крайней мере не поощряют такие удары.

Между тем сегодня заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что удары западными ракетами по пусковым остановки на территории РФ будут основанием для использования против Украины ядерного оружия.