Около 22:30 по Харькову был нанесен ракетный удар. Жители слышали два взрыва.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.

По информации мэра, один ракетный удар пришелся по гражданскому объекту. Как сказано в его посте, велика вероятность жертв среди находившихся в нем людей.

"На парковке рядом с объектом горят авто, предварительно есть разрушения зданий", – написал мэр.

Областная военная администрация уточнила, что один удар пришелся по Киевскому району города. При этом в общем вследствие атаки ранены минимум девять человек.

Местные телеграм-каналы публикуют видео со звуком взрыва.

Напомним, с конца декабря Харьков и область все время подвергаются ракетным атакам. Так, в минувший вечер, 9 января, из-за них пострадал детский оздоровительный центр на окраине областного центра.

А при ударе 8 января в Харькове оказались повреждены промышленное предприятие и учебное заведение.

Война в Украине идет уже 686-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ заявили о дефиците зенитных управляемых ракет. Об этом сказал спикер Воздушных сил Игнат, комментируя статью The New York Times о том, что США скоро не смогут поставлять Украине ракеты для Patriot. Немало ракет потратили, чтобы отбить три последние массированные российские атаки 29 декабря, 2 и 8 января.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.